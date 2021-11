S-a vaccinat sau nu Diana Șosoacă? Precizările senatorului privind `dezvăluirile` care o privesc

Recent, Alexandra Păcuraru, realizator Realitatea Plus a anunțat, pe un grup din care fac parte mai mulți jurnaliști, că a văzut două certificate de vaccinare: unul al lui Gigi Becali și al doilea al Dianei Șoșoacă, senator independent. Ideea a fost apoi reluată și de Andrei Caramitru. Replica senatorului independent Diana Șosoacă nu s-a lăsat așteptată.

Marți, 2 noiembrie, Diana Șoșoacă i-a transmis Alexandrei Păcuraru, printr-o notificare, să-și retragă afirmațiile făcute pe respectivul grup de jurnaliști și preoți.

Șoșoacă susține că nu s-a vaccinat împotriva COVID-19. Mai mult, Diana Șoșoacă îi cere Alexandrei Păcuraru să dezvăluie sursa care i-a arătat așa-zisul certificat de vaccinare, pentru că documentul ar fi fals și că persoana respectivă ar trebui audiată de procurori.

Mesajul Alexandrei Păcuraru:

„Buna dimineața. Sigur ca ajuta! Sigur ca da! Voi prezenta mesajul diseară in cadrul emisiunii mele. Este strigător la cer ce se întâmpla in spitalele din ro, nici cei morti nici cei vii nu mai au loc. Și revoltător este ca am văzut doua certificate de vaccinare unul a lui Becali al doilea a Dianei Sosoaca care in continuare in spațiul public îndeamnă la nevaccinare..fiind doc medicale personale nu am voie sa zic nici sursa nici sa le arat dar am rugat instituțiile statului sa își facă treaba sa ii oprească din aceasta propaganda anti vaccin dacă așa este. Medicii din spitalele din tara spun ca peste 90% din cei Care mor sunt nevaccinați și este foarte trist ca pe patul de spital mor cu regret ca nu s-au vaccinat și fără un preot alături de ei. Am difuzat imaginile cu parintele care a intrat la ATI, in costum de pandemie! E nevoie de iubire de semeni și unitate! Va imbratisez cu drag!”, este mesajul Alexandrei Păcuraru.

Ideea a fost reluată de Andrei Caramitru tot pe Facebook:

”Circula mult pe whatsapp printre oameni importanți si influenceri - o posibila dovada a vaccinarii sosoacei (cineva a si publicat-o si își asuma asta - vedeți mai jos). Eu nu știu, nu am cum sa verific si nici nu vreau - doar atrag atenția ca informația asta a fost dată pe Facebook și circulă.

Mai e ceva - Simion nu a stat in carantina in Londra la ultima lui vizita prin diaspora (așa ceva e posibil doar dacă esti vaccinat, nu inteleg cum altfel).

Acuma. Ăștia doi au multe mii de morți pe conștiință de fapt, au încurajat oameni sărmani sa nu se vaccineze care între timp au murit. Ei zic că nu sunt vaccinați dar nu vin cu nici o dovadă - se ascund in spatele gdpr si alte tâmpenii. Când ești ales - toate datele importante despre tine ar trebui sa fie publice (președintele american de exemplu este obligat sa publice situatia sănătății lui).

Așa că am o propunere. Dacă zic ca nu sunt vaccinați - sa o demonstreze public. Sa acceseze ei platforma de vaccinare intr-un live ca se pricep la asta - si sa ne arate ca nu sunt acolo. Sau sa dea dreptul altora sa arate asta. Ca altfel eu nu ii cred, punct. Sa demonstreze ei ca nu sunt, e așa de simplu. Dacă nu o fac - înseamnă ca sunt vaccinati si nu mai avem ce sa discutăm.”, scrie Andrei Caramitru.