S-au extras numele câştigătoare la Loto: Surpriză la Loto 6/49

Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică, 1 iulie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. La Loto 6/49, cel mai popular joc, au fost extrase trei numere consecutive, lucru rar întâlnit: 18, 19, 20.

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 iulie 2018:

Loto 6/49: 19, 43, 20, 18, 5, 11

Joker: 7, 31, 40, 45, 22 +17

Loto 5 din 40: 20, 17, 16, 15, 8, 3

Noroc: 0127389

Super Noroc: 922708

Noroc Plus: 295512

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,3 milioane lei (peste 1,58 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 242.400 lei (peste 52.000 de euro).

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,22 milioane lei (peste 4,34 milioane de euro).

