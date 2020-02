Ségolène Royal, fost ministru francez şi candidat la prezidenţiale: 'Nu înţeleg de ce acceptăm venirea suporterilor italieni la meciul de la Lyon'

Ségolène Royal, fost candidat la prezidenţiale şi fost ministru al Mediului, Dezvoltării Durabile şi Energiei, este uimită de decizia autorităţilor franceze de a permite ca 3.000 de suporteri ai echipei Juventus să vină la Lyon, pentru meciul cu Olympique, din Liga Campionilor, informează lefigaro.fr, potrivit news.ro.

"De exemplu, nu înţeleg de ce unii studenţi care revin din deplasări sunt puşi în carantină, sunt ţinuţi deoparte şi de ce acceptăm venirea suporterilor pentru meci. Asta pare incoerent şi nu înţeleg. Poate că guvernul are informaţii pe care în orice caz publicul nu le are, dar trebuie considerat că poporul francez este matur, că are capacitatea de a înţelege, cu condiţia să aibă sentimentul că i se spun cum stau lucrurile", a declarat Royal, la France 2.

Ea a propus înfiinţarea unei comisii de gestiune a crizei de informaţii sub forma unui comitet de experţi medicali care să poată răspunde în fiecare zi la întrebările pe care le pun cetăţenii prin intermediul presei.

Aproximativ 3.000 de suporteri torinezi au primit permisiunea de a se deplasa la Lyon, la meciul Olympique - Juventus, din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Majoritatea fanilor oaspeţi provine din Piemont, una dintre regiunile din nordul italiei afectate de epidemia de coronavirus.

Ministrul francez al Sănătăţii, Olivier Veran, nu consideră oportună anularea evenimentelor publice colective.

"Ar trebui să oprim evenimentele colective? Ar trebui să oprim Săptămâna Modei? Ar trebui să oprim meciurile? Ar trebui să închidem universităţile? Răspunsul este nu. Nu există niciun argument ştiinţific şi medical, astăzi, care să ne conducă la oprirea evenimentelor colective de această natură, unu, pentru că virusul nu circulă în Franţa şi doi, pentru că sunt cazuri limitate la Italia", a spus el la RTL, potrivit lefigaro.fr.

Clubul Olympique Lyon nu s-a pronunţat pe acest subiect, dar se va supune deciziilor autorităţilor. Din acest motiv, niciun fel de măsuri nu au fost luate în cazul celor 3.000 de suporteri torinezi şi 68 de jurnalişti italieni care vor face deplasarea la Groupama Stadium.

Contactaţi de Le Parisien, reprezentanţii clubului gazdă au precizat că "măsurile, dacă vor fi, vor fi luate de UEFA la recomandarea Ministerului Sănătăţii".

Dar primarii din Meyzieu şi Decines, din apropiere de Lyon, nu sunt de aceeaşi părere şi cer autorităţilor franceze interzicerea deplasării suporterilor italieni.

"În numele principiului precauţiei, dar şi pentru prevenirea oricăror perturbări ale ordinii publice cerem înaltelor autorităţi ale statului francez să se pronunţe în defavoarea venirii suporterilor italieni. De mai multe zile suntem în legătură cu prefectura şi cu Agenţia Naţională de Sănătate pentru a ne face cunoscute rezervele noastre cele mai ferme cu privire la venirea celor 3.000 de suporteri italieni", au precizat într-un comunicat comun cei doi primari, Laurent Fautra (Decines, localitatea în care se află stadionul echipei OL) şi Christophe Quiniou (Meyzieu), potrivit lequipe.fr.

În doar câteva zile, Italia a devenit ţara europeană cea mai afectată în ceea ce priveşte numărul cazurilor de infectare cu coronavirus. De vineri până acum s-au înregistrat în Italia peste 320 cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus şi zece decese, cea mai afectată regiune fiind Lombardia, vecina Piemont.

Olimpique Lyon, echipă la care evoluează portarul Ciprian Tătăruşanu, va întâlni, miercuri, de la ora 22.00, pe teren propriu, echipa Juventus Torino, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.