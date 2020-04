Cu totii trecem prin momente foarte dificile, insa, chiar si asa, sunt multi romani care se afla in linia intai peste tot in lume, fie ca vorbim de medici, asistente sau personal auxiliar. Romani care fac voluntariat prin asociatii sau pe persoana fizica. Politisti de nationalitte romana care lucreaza in alte tari. Preoti care slujesc impreuna cu voluntarii bisericilor. Cercetatori care lucreaza in laboratoare pentru a gasi un tratament, dar si multe alte categorii.

Daca stiti si cunoasteti, scrieti-ne pe adresa de e-mail: stiripesursediaspora@gmail.com sau direct pe pagina de facebook: stiripesurse/diaspora prin sms, sau mesaj pe facebook.

Haideti sa ii aratam tuturor, pe cei care lupta pentru noi toti.