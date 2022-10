China duce trena Rusiei: Primul oficial chinez care sugerează că SUA se află în spatele sabotării Nord Stream (Foto)

China dă semne că se alătură Rusiei în susținerea ipotezei conform căreia SUA s-ar afla în spatele sabotării gazoductelor Nord Stres 1 și 2 în Marea Baltică.

Diplomatul chinez Cao Yi a făcut aluzie, folosind celebrul meme "What do we want?", la implicarea SUA în scurgerile de informații la gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2. El a publicat sâmbătă pe Twitter o postare în acest sens.

Potrivit imaginii publicate de diplomat, se spune că SUA urăsc aceste conducte rusești, că au încercat să oprească construcția Nord Stream 2, că au spus că vor distruge aceste conducte și că beneficiază de pe urma distrugerii acestor conducte. Cu toate acestea, nimeni nu are nicio idee despre cine a pus la cale sabotajul împotriva conductelor.

Preşedintele american Joe Biden a promis vineri că va trimite dispozitive submarine la locul exploziilor produse la gazoductele Nord Stream 1 şi 2, în Marea Baltică, "pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a întâmplat", calificând incidentul drept "act de sabotaj deliberat".

Uniunea Europeană anchetează de asemenea cauzele scurgerilor de gaze din Nord Stream 1 (operată de Gazprom) şi 2, suspectând - aşa cum a anunţat deja - că deteriorarea celor două conducte, în largul coastelor Danemarcei şi Suediei, a fost urmarea unor sabotaje.



După detectarea primelor avarii săptămâna aceasta, oficialităţi de la Moscova au sugerat, la rândul lor, că în spatele acţiunii se află Occidentul, condus de SUA. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că Washingtonul are de câştigat din întreruperea conductelor.