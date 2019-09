Şaisprezecimile Cupei României: programul, televizările şi stadioanele pe care se vor juca meciurile

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat programul partidelor care se vor disputa în perioada 24-26 septembrie în şaisprezecimile de finală ale Cupei României, precum şi stadioanele pe care se vor juca meciurile, potrivit NEWS.ro.

Programul complet este următorul:

Marţi, 24 septembrie

Flacăra Horezu – Astra (stadion Treapt – Horezu, ora 16:30)

Foresta Suceava – Gaz Metan Mediaş (stadion Areni – Suceava, ora 16:30)

UTA Arad – Dinamo (stadon Motorul – Arad, ora 16:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Metalul Buzău – AFK Csikszereda (stadion Cornel Negoescu – Buzău, ora 16:30)

Turris-Oltul Turnu Măgurele – Academica Clinceni (stadion Municipal – Turnu Măgurele, ora 18:00)

Concordia Chiajna – FC Voluntari (stadion Concordia – Chiajna, ora 19:15, în direct la Digi, Look, Telekom)

U Craiova 1948 SA – Universitatea Cluj (stadion Ion Oblemenco – Craiova, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Miercuri, 25 septembrie

Chindia Târgovişte – AFC Hermannstadt (stadion Ilie Oană – Ploieşti, ora 16:00, în direct la Digi, Look, Telekom)

CS Făurei – CS Mioveni (stadion Orăşenesc – Făurei, ora 16:30)

Industria Galda – FC Petrolul Ploieşti (Galda Arena – Galda de Jos, ora 16:30)

CSM Reşiţa – Universitatea Craiova (stadion Ion Oblemenco, ora 18:45, în direct la Digi, Look, Telekom)

FC Botoşani – CFR Cluj (stadion Municipal – Botoşani, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Joi, 26 septembrie

Ripensia Timişoara – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (stadion Electrica – Timişoara, ora 16:30)

Sănătatea Cluj – FC Viitorul Constanţa (Cluj Arena – Cluj-Napoca, ora 16:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Fotbal Club Rapid – ACSM Politehnica Iaşi (stadion Gloria – Buzău, ora 18:45, în direct la Digi, Look, Telekom)

Metaloglobus Bucureşti – FCSB (stadion Anghel Iordănescu – Voluntari, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)