Salvamontiştii au găsit la o stână un bărbat dat dispărut în zona localităţii Cisnădioara

Salvamontiştii l-au găsit marţi, la o stână, pe un bărbat dat dispărut luni seara de către soţia sa, care a susţinut că s-ar putea afla în zona localităţii Cisnădioara, a anunţat şeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, potrivit Agerpres.

"SPJ Salvamont Sibiu a fost solicitat in căutarea unei persoane dispărute in zona Cisnădioara - vârful Măgura. A fost căutat de Salvamont Cisnădie azi-noapte şi poliţie, fără rezultat. Azi dimineaţă am fost solicitaţi să intervenim şi am reuşit să reperăm victima la o stână", a precizat Dan Popescu.

Bărbatul găsit este în vârstă de 44 de ani şi a plecat de la domiciliu, singur, fără a mai putea fi contactat, potrivit Poliţiei.

"La data de 21 februarie a.c., în jurul orei 22,10, poliţiştii sibieni au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 14,30, soţul său, Dan Flaviu, în vârstă de 44 de ani, a plecat de la domiciliul unor prieteni, din localitatea Cisnădioara, fără a mai reveni. Din verificările efectuate, s-a stabilit că, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 14,30, bărbatul ar fi plecat să alerge în zona denumită "Piatra Broaştei", fiind văzut ultima dată în jurul orei 15,00, în zona vârful Măgura. De îndată, la nivelul I.P.J. Sibiu s-a declanşat acţiunea de căutare, poliţiştii sibieni beneficiind de sprijinul lucrătorilor din cadrul I.J.J. Sibiu, I.S.U. Sibiu, Salvamont Sibiu, precum şi de ajutorul voluntarilor", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.