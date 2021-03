Sam Smith, exclus de la categoriile diferenţiate în funcţie de gen de la Brit Awards: După o viaţă în care am fost în război cu genul meu, am decis să mă accept

Sam Smith, cântăreţul britanic pop a cărui identitate este non-binară, a fost exclus din categoriile diferenţiate în funcţie de gen de la Brit Awards 2021, relatează The Guardian.

Brit Awards şi-a menţinut categoriile obişnuite, cu premii pentru Cel mai bun artist solo şi Cea mai bună artistă solo. Acest lucru înseamnă că nu există loc pentru Smith, care foloseşte ''ei'' (they/them) ca pronume după ce a anunţat că este non-binar, în septembrie 2019. "După o viaţă în care am fost în război cu genul meu, am decis să mă accept aşa cum sunt, la interior şi la exterior", a spus artistul, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Datele care răstoarnă criticile! Situația făcută publică de Rareș Bogdan

Albumul "Love Goes" semnat de Sam Smith este eligibil pentru categoria Albumul britanic al anului. Discul a ajuns pe locul secund în topul britanic odată cu lansarea din octombrie 2020 şi s-a menţinut în Top 40 până săptămâna trecută.

Într-o declaraţie postată pe Instagram, Smith a spus: "Brit (Awards) au fost o parte importantă a carierei mele... Pentru mine, muzica a fost întotdeauna despre unificare, nu despre diviziune. Aştept cu nerăbdare un moment în care spectacolele de premiere să reflecte societatea în care trăim. Să sărbătorim pe toată lumea, indiferent de gen, rasă, vârstă, abilitate, sexualitate şi clasă".

Un purtător de cuvânt al Brit Awards a răspuns ulterior: "Sam este un artist britanic extraordinar şi suntem de acord cu cele pe care le-a spus astăzi. Brit (Awards) şi-a luat angajamentul de a dezvolta spectacolul, iar categoriile de gen sunt în curs de examinare. Însă, orice fel de schimbări realizate pentru a fi mai incluzive, trebuie să fie exact astfel - dacă o schimbare conduce neintenţionat la o incluziune mai redusă, atunci riscă să fie contraproductivă pentru diversitate şi egalitate. Trebuie să ne consultăm mai mult înainte de a face modificări, pentru a ne asigura că o facem bine".

Smith este unul dintre cei mai de succes artişti pop britanici din ultimul deceniu. Albumul de debut, din 2014, "In the Lonely Hour", a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie şi a rămas 69 de săptămâni consecutive în Top 10. Al doilea album, din 2017, "The Thrill of It All" a ajuns, de asemenea, pe prima poziţie. Smith a avut şapte single-uri care au atins prima poziţie a topului de profil din Marea Britanie şi a câştigat un Oscar în 2016 pentru "Writing's on the Wall", piesa tematică din filmul "Spectre" din seria "James Bond".

Sam Smith a câştigat trei Brit Awards din douăsprezece nominalizări. Înainte de a anunţa că este non-binar, Smith a fost nominalizat de două ori la categoria Cel mai bun artist solo britanic, în 2015 şi 2019.

Organizatorii Brit Awards au adus modificări criteriilor de eligibilitate în acest an, permiţând cetăţenilor care nu sunt britanici să fie nominalizaţi în categoriile britanice, cu respectarea condiţiei ca aceştia să fie rezidenţi permanenţi de peste cinci ani în această ţară. Astfel, cântăreaţa pop Rina Sawayama, care are cetăţenie japoneză dar trăieşte în Marea Britanie de mai bine de 25 de ani, este eligibilă şi a fost nominalizată la trofeul "Rising Star", alături de rapperul Pa Salieu şi cântăreaţa pop Griff. Aceasta a fost considerată neeligibilă pentru Mercury Prize 2020 din cauza cetăţeniei, decizie pe care a descris-o drept "foarte supărătoare". Organizatorii Mercury Prize şi-au actualizat acum criteriile de eligibilitate, în linie cu cele de la Brit Awards, notează The Guardian.

Ceremonia de decernare a trofeelor Brit Awards din acest an va avea loc la data de 11 mai, data obişnuită, din luna februarie, fiind amânată în contextul pandemiei de coronavirus.