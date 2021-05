Sâmbătă se redeschide Teatrul Mic din Bucureşti, anunță Gelu Colceag, managerul instituţiei

Teatrul Mic din Bucureşti se redeschide pentru public, sâmbătă, cu spectacolul în premieră "Bull", în regia lui Silviu Debu, a declarat luni, pentru AGERPRES, Gelu Colceag, managerul instituţiei.

Din distribuţie fac parte Gabi Costin, Diana Cavallioti, Virgil Aioanei şi Vlad Corbeanu.

Duminică, este programată a doua premieră - 'Emigranţii' în regia Claudiu Istodor, cu Tudor Aaron Istodor şi Toma Cuzin, scrie Agerpres.ro.

Ambele spectacole vor avea loc la Sala Gabroveni, a precizat Colceag.

Pe 15 mai, va fi prezentată o a treia premieră - 'Omul cu oglinda', regia Teodora Petre, după 'Teatrul descompus' de Matei Vişniec, cu Alina Rotaru, Andrei Seuşan, Cezar Grumăzescu, Andrei Brădean, Marian Olteanu, Gabriela Iacob, la Sala Constantin Mille.

"Sunt spectacole pregătite în perioada în care nu am jucat. Vom scoate trei premiere. (...) Acum nu putem programa decât spectacole care sunt sub două ore, aşa este regula. Trebuie să avem activitate doar până la ora 21,00 şi nu putem relua tot, dar avem spectacole pregătite special pentru perioada asta. De un an de zile ne-am pregătit şi ştim ce avem de făcut", a explicat Gelu Colceag, pentru AGERPRES.

El a subliniat că actorii sunt bucuroşi să revină pe scenă, marea majoritate dintre ei fiind vaccinaţi anti-COVID.

"Noi când am jucat în februarie sau martie, în luna aceea când am putut din nou juca, noi am testat înainte de fiecare spectacol şi ei au jucat în condiţii de securitate, adică toţi care au intrat să joace au fost negativi. Vom relua cu publicul în sală cu mască, în proporţie de 30% ocupare, actorii vor juca fără mască, dar, repet, marea majoritate sunt vaccinaţi sau au făcut COVID, deci, din punctul ăsta de vedere, stăm bine, iar tehnicul care-i asistă sunt toţi cu mască şi am luat măsuri să existe distanţare fizică cât mai mare, în aşa fel încât să putem, şi din punctul de vedere al prevenţiei, să ne putem asigura că oamenii nu se vor mai îmbolnăvi. S-au îmbolnăvit destui şi la noi, ca peste tot", a afirmat managerul Teatrului Mic.

În curând, se va deschide şi stagiunea estivală a teatrului, intenţionându-se să se joace pe tot parcursul verii.

"Acum vom da drumul stagiunii indoor, să demarăm spectacolele şi după aceea vom vedea cum facem. Vom realiza cu siguranţă şi stagiune estivală. Noi avem de gând să jucăm în fiecare lună. Vom da concediile cumva separat, vedem cum le programăm în aşa fel încât să avem spectacole toată vara, mai ales că avem nevoie să facem spectacole, să facem încasări. Teatrul Mic este într-o situaţie cu totul specială având pe ambele săli bulină roşie, nu se consolidează încă nimic, nu se mişcă nimic, dar asta este o altă discuţie acum, să fim optimişti având în vedere că putem să ne revedem din nou cu publicul", a explicat Colceag.