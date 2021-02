Samsung SDI va investi 849 milioane de dolari pentru a extinde uzina de baterii pentru automobile electrice din Ungaria

Grupul sud-coreean Samsung SDI Co Ltd va investi 942 miliarde de woni (849 milioane de dolari) pentru a-şi extinde uzina din Ungaria care produce baterii pentru automobilele electrice, a declarat miercuri un oficial al companiei pentru Reuters.

Samsung SDI, printre clienţii căreia se numără Ford Motor Co şi BMW AG, analizează de asemenea posibilitatea construirii unei a doua uzine de baterii în Ungaria, însă deocamdată nu a fost decis un calendar pentru lucrările de construcţie, a precizat oficialul, potrivit agerpres.ro.

Samsung SDI, o companie afiliată a concernului Samsung Electronics Co Ltd, a început în 2018 să producă baterii destinate automobilelor electrice la o uzină din Goed, 30 de kilometri nord de Budapesta, Ungaria. Această facilitate de producţie are o capacitate de producţie de 50.000 de baterii pe an.

Într-un document remis marţi autorităţilor de reglementare, Samsung SDI a informat că subsidiara sa din Ungaria va strânge capital prin emiterea unor acţiuni în valoare de 404 miliarde woni. De asemenea, firma Samsung SDI va garanta datorii în valoare de 538 miliarde woni pentru subsidiara sa din Ungaria, în ideea ca aceasta să îşi poată finanţa investiţiile.

Anunţul celor de la Samsung SDI vine la o lună după ce rivalul sud-coreean SK Innovation Co. a informat şi el că a decis să investească 1.270 miliarde woni (1,2 miliarde de dolari) în subsidiara sa din Ungaria, în ideea de a construi cea de a treia uzină de baterii pe care SK Innovation o va avea în Ungaria. Compania sud-coreeană are deja o uzină cu o capacitate de producţie de 7,5 Gigawaţi/oră în oraşul Komarom din nord-vestul Ungariei. De asemenea, SK Innovation lucrează în prezent la finalizarea celei de-a doua uzine de baterii, cu o capacitate de 9,8 Gigavaţi-oră, care va fi inaugurată în 2022 lângă prima uzină.