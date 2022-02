Sancțiunile au consecințe și în fotbal: Miliardarul rus Roman Abramovici renunță la conducerea clubului Chelsea

Miliardarul rus Roman Abramovici a predat administrarea clubului de fotbal către administratorii fundației sale caritabile, anunță BBC.

Într-o declarație, el a spus: „În timpul celor aproape 20 de ani în care am deținut Chelsea FC, am considerat întotdeauna că rolul meu este acela de custode al clubului, a cărui sarcină este să mă asigur că avem cât mai mult succes astăzi, dar și să construim pentru viitor, jucând în același timp un rol pozitiv în comunitățile noastre. Întotdeauna am luat decizii având în vedere cel mai bun interes al clubului. Îmi mențin angajamentul față de aceste valori. Acesta este motivul pentru care le încredințez astăzi administratorilor fundației caritabile Chelsea administrarea și îngrijirea Chelsea FC. Cred că în prezent ei sunt în cea mai bună poziție pentru a veghea la interesele Clubului, ale jucătorilor, ale personalului și ale fanilor."

Abramovici, care a făcut avere în anii '90 în domeniul petrolului și gazelor, a devenit proprietarul companiilor care controlează Chelsea în 2003 și este văzut ca un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

O serie de țări occidentale au impus sancțiuni împotriva lui Putin și a ministrului său de externe în ultimele zile, inclusiv Marea Britanie, UE și SUA.