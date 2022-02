Sancțiunile împotriva Rusiei pot lovi dur în sistemul bancar european: Trei grupuri prezente și în România sunt în pericol

Grupurile bancare Société Générale (Franţa), Raiffeisen Bank (Austria) şi UniCredit (Italia), prezente şi pe piaţa bancară românească, au expunere cumulată de 5,9 mld. euro pe Rusia.

Dintre băncile care au prezenţă şi în România, Société Générale are cea mai mare expunere financiară faţă de Rusia dintre toate băncile eu­ro­pene, de circa 2,6 mld. euro. Raiffeisen din Aus­tria are o ex­pu­nere de 1,9 mld. euro, iar UniCre­dit are o expunere de 1,4 mld. euro, potrivit Financial Times (FT), notează Mediafax.

Reprezentanţii Băncii Centrale Europene (BCE) au cerut detalii băncilor cu privire la modul în care se vor putea descurca în diferite scenarii, precum cel în care băncile din Rusia vor fi blocate din sistemul de plăţi internaţionale, scrie FT.

Această cerere a BCE urmă­reşte să se asigure că băncile europene sunt capabile să respecte orice regim de sancţiuni şi să elimine rapid clienţii cu care le va fi interzis să facă afaceri. Banca Centrală a explorat riscurile diverselor po­sibilităţi şi a presat băncile să ofere detalii despre propriile evaluări şi planuri de urgenţă.

În acelaşi timp, BCE a solicitat informaţii despre expunerea băn­cilor în Rusia şi Ucraina de la Deutsche Bank şi ING, cei mai mari creditori din Germania şi Olanda. Citi, Deutsche Bank, SocGen, Raiffeisen şi ING nu au vrut să comenteze subiectul şi nici BCE, se mai arată în FT.

Băncile internaţionale, inclusiv subsidiarele lor din Rusia, au active datorate de entităţi din Rusia în valoare de aproximativ 121 mld. do­lari. În ceea ce priveşte finan­ţa­rea şi depozitele de la entităţile din Rusia către băncile străine, acestea ajung la o valoare de 128 mld. dolari, potrivit Băncii Reglemen­telor Internaţionale.

Un director executiv al uneia dintre bănci a declarat că principalul risc al sancţiunilor este pentru operaţiunile sale de investiţii bancare din Rusia, care se ocupă de mari companii multinaţionale, mai degrabă decât de unitatea bancară comercială, care se ocupă în principal de finanţarea companiilor mijlocii.

Executivul a spus că cel mai mare risc sistemic ar fi dacă Rusia ar fi tăiată din reţeaua de plăţi Swift (Swift international payments system), ceea ce ar putea a avea un impact asupra întregului sistem bancar din Rusia. Cu toate acestea, executivul a spus că banca centrală rusă plănuieşte să activeze un sistem intern de plăţi interbancare pentru a înlocui Swift, dacă va fi necesar.