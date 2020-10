Sandra Oh şi Awkwafina, surori într-o comedie Netflix

Actriţele Sandra Oh şi Awkwafina, premiate cu trofee Globul de Aur, vor fi protagonistele unei comedii Netflix al cărei titlu nu a fost încă stabilit, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Ele vor interpreta rolurile unor surori în lungmetrajul scris de Jen D’Angelo, care semnează continuarea „Hocus Pocus” pentru Disney.

Oh joacă rolul unei femei însingurate a cărei viaţă este bulversată de sora ei care promite să repare relaţia lor ajutând-o să îşi îndeplinească visul - să fie concurent la emisiunea preferată.

Awkwafina, pe numele real Nora Lum, cunoscută din „Oceans 8”, „Crazy Rich Asians” şi „The Farewell”, va putea fi văzută în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, producţie Marvel, şi îşi va împrumuta vocea pentru proiectele Disney „The Little Mermaid” şi „Raya and the Last Dragon”.

Sandra Oh, care s-a remarcat în filmul „Sideways” şi în serialele „Gray's Anatomy” şi „Killing Eve”, joacă în „The Chair”, show Netflix, şi îşi va împrumuta vocea pentru proiectul Paramount „Tiger’s Apprentice”.