Sandra, vedeta muzicii anilor ‘80, va cânta pe Arena Naţională la Festivalul Forever Hit

Sandra, vedeta muzicii anilor ‘80, va cânta pe scena Arenei Naţionale la Festivalul Forever Hit, care va avea loc pe 18 septembrie, potrivit news.ro.

Primul succes al Sandrei a fost „Maria Magdalena”, compus de românul Michael Creţu, care i-a devenit şi soţ. Creţu (64 ani) este unul din muzicienii care a cunoscut celebritatea pe întreg mapamondul datorită proiectului său, „Enigma”.

Cei doi au fost căsătoriţi timp de 22 de ani, au împreună doi copii - Nikita şi Sebastian -, şi păstrează o relaţie foarte bună şi astăzi. Îi leagă şi cele peste 100 milioane de albume vândute, cifră record pentru un artist din Europa.

Datorită lui Michael, Sandra (Sandra Ann Lauer) a descoperit şi Bucureştiul singura dată când Michael Creţu a însoţit-o la un spectacol.

În urmă cu 26 de ani, faimosul compozitor a profitat de ocazie şi şi-a dorit să revadă locurile unde s-a născut, a copilărit şi unde a urmat primele lecţii muzicale. ”Am bătut la pas străzile din Bucureşti cu Michael. Am revăzut Bucureştiul şi nu se compară cu cel de altădată. Atunci, am avut impresia că m-am întors în timp, un loc plin de clădiri vechi şi oameni amabili. Am vizitat casa muzicii clasice (Ateneul -n.r.), un liceu de muzică, am mers prima dată cu tramvaiul”, îşi aduce aminte solista, ale cărei melodii au devenit cunoscute pe întreg mapamondul (”In the Heart of the Night”, ”Hiroshima” ori ”Don't Be Agressive”).

„Într-adevăr, primul meu succes a fost ”Maria Magdalena”. S-a născut dintr-o joacă, stăteam pe nişte trepte, eu cântam şi Michael scria versurile. În şase luni a fost piesa a devenit nr. 1 în zeci de ţări”, povesteşte artista care adaugă că are mereu „un sentiment bun când vine la Bucureşti”.

Cardurile de acces pentru Forever Hit s-au pus în vânzare pe foreverhit.ro sau https://bileteacum.ro/forever-hit-2021/

Alături de Sandra, vor cânta pe Arena Naţională din Bucureşti şi Alphaville, Dr Alban, SNAP!, Ice MC, London Beat, Haddaway, Nana, C-Block, Tehnotronic, Jenny (Ace of Base), Boney M, No Mercy, Captain Hollywood Project şi Mr President.