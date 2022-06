Sandu răspunde acuzațiilor lui Dodon: Nu am dat nimănui niciun ordin să facă dosare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a răspuns acuzațiilor fostului șef de stat, Igor Dodon, care a spus că dosarul său ar fi fabricat la comanda acesteia.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, șefa statului a declarat că nu are niciun amestec în reținerea lui Dodon, transmite Știri.md.

„Eu am auzit acuzații directe la adresa mea, deci, dincolo de guvernare. Pot să vă spun cu toată responsabilitatea, că eu nu am dat nimănui niciun ordin ca să fie arestat Igor Dodon și vă spun iarăși, cu toată responsabilitatea, că eu am aflat din presă despre faptul că el a fost arestat”, a punctat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, este important ca legea să fie respectată.

„Am un singur răspuns și îl repet de fiecare dată, cu fiecare ocazie, eu îmi doresc foarte mult ca și acest dosar, și toate celelalte dosare să fie făcute în strictă conformitate cu legea. E singurul mesaj pe care îl am pentru Procuratură și pentru organele de drept care sunt implicate în investigarea acestor dosare”, a precizat președinta.

Știri.md amintește că, la data de 26 mai, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost escortat de către mascații de la Centrul Național Anticorupție (CNA) la sediul Judecătoriei Ciocana, acolo unde judecătorii au decis plasarea în arest preventiv la domiciliu pentru 30 de zile.

În urma pronunțării deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, fostul șef de stat, Igor Dodon, a declarat reporterilor că dosarul său a fost intentat la indicația actualului președinte al țării, Maia Sandu, cu scopul de a „neutraliza opoziția”.

Șeful grupului de procurori, care investighează cazul lui Igor Dodon, Petru Iarmaliuc, a declarat că a insistat în cadrul demersului său în fața instanței pentru aplicarea arestului preventiv și a invocat faptul că fostul șef de stat intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova în această dimineață la ora 09:00.

Igor Dodon a fost reținut și escortat din casa sa din sectorul Buiucani în izolatorul Direcției de Poliție Chișinău, de pe strada Tighina, 6, pe data de 24 mai, după mai bine de 10 ore de percheziții.

În dimineața zilei de marți, 24 mai, ofițerii SIS și CNA, în comun cu procurorii Anticorupție, au descins la domiciliul, dar și în alte locații care au legătură cu fostul președinte și ex-liderul PSRM, Igor Dodon.

Potrivit Procuraturii Generale, descinderile au avut loc în baza unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

În seara zilei de 24 mai, Procuratura Anticorupție (PA) a confirmat reținerea fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și a cumnatului acestuia, Petru Merineanu, pentru 72 de ore.