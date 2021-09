Şapte medici vor alerga la semi-maratonul Bucureşti pentru a strânge fonduri necesare dotării a două spitale

Şapte medici vor lua startul la semi-maratonul Bucureşti, care are loc în zilele de 4 şi 5 septembrie, alături de susţinătorii Organizaţiei Salvaţi Copiii România, pentru a strânge 40.000 de euro, necesari dotării cu aparatură medicală vitală a maternităţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi a Spitalului "Grigore Alexandrescu", potrivit Agerpres.

"Şapte medici fac echipă pentru copiii care au nevoie de tratament medical de elită. Pentru a strânge cei 40.000 de euro, necesari dotării cu aparatură medicală vitală a maternităţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi a Spitalului "Grigore Alexandrescu", ei vor lua startul la semi-maratonul Bucureşti, care are loc în zilele de 4 şi 5 septembrie, alături de susţinătorii Organizaţiei Salvaţi Copiii România", se arată într-un comunicat de presă al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Astfel, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - SUUB are nevoie de un ventilator performant, care să susţină funcţiile respiratorii ale copilului, reducând complicaţiile şi implicit durata de spitalizare a nou-născutului.

"Primul ventilator neonatal performant din maternitatea SUUB a fost donat de Organizaţia Salvaţi Copiii - foarte mulţi oameni au alergat la Maraton pentru a strânge banii necesari achiziţiei acestui "colac de salvare". Şi a fost pentru noi o bucurie extremă să vedem că îi "înţelegem" mai bine pe pacienţii noştri, funcţiile acestui aparat permiţând o evaluare mai precisă a nevoilor de intervenţie. Nevoile sunt mari şi ne-ar ajuta tare mult să finalizăm această cursă împreună şi în anul 2021", a afirmă medicul Adriana Dan, şef secţie neonatologie SUUB, citată în comunicat.



Potrivit sursei citate, Spitalul "Grigore Alexandrescu" una dintre unităţile medicale pe care Salvaţi Copiii le-a susţinut şi dotat are nevoie de instrumente medicale de ultimă generaţie, pentru Secţia ORL, pentru intervenţii complexe. Aparatura medicală este necesară pentru vizualizarea patologiei endonazale şi sinusale, pentru intervenţiile complexe endoscopice, precum sinuzite complicate cu abcese de orbită, cu meningită, tumori benigne sau cancere rinosinusale.



"Cei care vor să afle mai multe despre eforturile medicilor şi să sprijine cauza copiilor pot alege să doneze pe pagina special creată: https://salvaticopiii.galantom.ro/event_projects/view?id=3590", afirmă aceeaşi sursă.



Maternitatea SUUB are 10 locuri de terapie intensivă şi alte 10 locuri de prematuri, pentru îngrijirea nou-născuţilor cu vârste de gestaţie foarte mici sau cu afecţiuni grave, ce necesită suport cardiorespirator, mulţi dinte aceştia fiind transferaţi de la alte maternităţi din ţară.



"Rata naşterilor premature a fost sensibil mai mare (14%) la maternitatea Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) faţă de media naţională (9-10%), în anul 2020, chiar în condiţiile în care pandemia a generat o scădere a numărului total de internări. Foarte multe mame provin din grupe populaţionale vulnerabile: nediagnosticarea unor boli materne asociate sarcinii, incidenţa crescută a infecţiilor antenatale, a malformaţiilor congenitale intrauterine nedepistate şi a bolilor genetice, în lipsa controlului medical regulat, cresc riscul naşterilor cu probleme şi acutizează nevoia de aparatură medicală performantă", se mai arată în comunicat.



Organizaţia Salvaţi Copiii România precizează că, pentru siguranţa tuturor alergătorilor, participarea la cursele fizice se poate face doar pe baza certificatului de vaccinare, dovada trecerii prin boală sau pe baza unui test COVID negativ.