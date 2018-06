Sărăcia energetică, o problemă gravă în România: patru soluții inovatoare din Europa care au avut rezultate eficiente în combaterea sărăciei energetice

Sărăcia energetică este o problemă majoră în Europa. Există între 50 și 125 de milioane de oameni care se luptă zilnic pentru a-și asigura confortul termic și alimentarea cu energie electrică a locuinței la un preț accesibil. În România se estimează că mai mult de 20% din cetățeni trăiesc în sărăcie energetică, în timp ce aproximativ 460,000 dintre gospodării nu au acces formal la energie. Mai mult decât atât, nu există un plan naţional pentru combaterea fenomenului de sărăcie energetică.

Soluţii inovatoare pentru sprijinul consumatorilor vulnerabili

O posibilă soluţie la problema sărăciei energetice în România o reprezintă inovațiile sociale centrate pe schimbări sistemice. Mai multe organizaţii non-profit au participat vineri, 22 iunie 2018, la o dezbatere publică pe tema identificării unor soluţii viabile menite să ofere sprijin consumatorilor vulnerabili.Dezbaterea “Social Innovation to Tackle Fuel Poverty: What Works in Romania?” a fost organizată de Ashoka România în parteneriat cu Enel România. Participanții au avut ocazia să interacționeze cu fondatorii unor soluții inovatoare de combatere a sărăciei energetice din Marea Britanie, Belgia, Germania și Spania. De la programe de înlocuire a aparaturii electrocasnice, până la centre de mediere între furnizori și consumatori, soluțiile prezentate au drept scop inspirarea inovatorilor sociali români să colaboreze și să creeze coaliții orientate spre acțiune pentru a facilita tranziția de la probleme la soluții.

„În Europa, Ashoka pionierează de aproape trei ani o abordare inedită a sărăciei energetice. Împreuna cu Fundația Schneider Electric am co-creat o competiție pan-europeană de soluții în acest domeniu: Social Innovation to Tackle Fuel Poverty (http://tacklefuelpoverty.com). Cele mai bune idei înscrise în competiție au intrat într-un program intens de accelerare și susținere. Ne bucurăm că putem aduce în România câțiva din câștigătorii edițiile precedente ale competiției pentru a construi și aici o comunitate de români dispuși să încerce diferite abordări la firul ierbii pentru a combate această problemă extrem de relevantă pentru România”, a declarat Corina Murafa, Director Executiv Ashoka România.

Modele europene de succes pot fi aplicate cu uşurinţă în România

Cheia pentru combaterea sărăciei energetice este o combinație de măsuri diferite deja identificate de experți. Acţiunile de combatere a fenomenului pot aduce beneficii măsurabile și semnificative numai dacă sunt implementate simultan. Cele mai multe dintre ele sunt, într-adevăr, legate de eficiența energetică. În primul rând, având în vedere problemele numeroase şi complexe cu care se confruntă consumatorii vulnerabili, un ajutor financiar bine direcționat rămâne o măsură necesară şi în anii următori. Apoi, trecerea de la electrocasnicele vechi și ineficiente la cele noi este un instrument important pentru combaterea sărăciei energetice. Experţii în politici energetice consideră că în România ar putea fi aplicate o serie de măsuri, de la înfiinţarea unor cooperative de energie regenerabilă care să rezolve problema producţiei de energie, până la soluţii de mediere între furnizori şi consumatori pentru evitarea procesului de deconectare.

Ashoka şi Enel România au invitat mai multe organizaţii non-profit europene, care să împărtăşească publicului român din experienţele lor de succes în ceea ce priveşte astfel de programe de combatere a sărăciei energetice. În Belgia, spre exemplu, a fost implementat proiectul Samenlevingsopbouw, care se adreseaza gospodăriilor aflate în sărăcie energetică. Din cauza datoriilor cu energia, consumatorii nu își pot înlocui vechile electrocasnice cu unele mai performante din punct de vedere energetic, astfel încât continuă să primească facturi mari la energie electrică și să acumuleze datorii. Samenlevingsopbouw este un sistem de închiriere și achiziție în rate, în condiții speciale de finanțare, de aparatură electrocasnică având o clasă energetică superioară, deci capabilă să genereze economii de energie. Această soluție inovatoare oferă acces la aparatură electrocasnică eficientă oamenilor care în mod normal nu își pot permite astfel de dispozitive.

„Sunt asistent social și lucrez pentru ameliorarea sărăciei energetice de 6 ani. Am început prin dialog social și advocacy, dar una din problemele pentru care nu puteam găsi o soluție era faptul că oamenii foloseau aparate electrocasnice vechi cu un consum ridicat de energie. Este un cerc vicios, acești oameni se adâncesc în datorii pentru că nu își pot plăti factura la energie și nu își pot schimba electronicele pentru că au deja datorii. Dar nu puteam să le oferim pur și simplu banii, așa că am găsit o soluție astfel încât să rezolvăm problema de la sursă: am început să le închiriem oamenilor electrocasnise eficiente din punct de vedere energetic”, a povestit vineri Stefan Goemaere, inițiatorul sistemului belgian Samenlevingsopbouw.

Spania propune o soluție tehnologică la problema sărăciei energetice, prin intermediul organizaţiei ECODES care derulează proiectul “Nicio casă fără energie”. Pagina web realizată în cadrul proiectului conținute un chestionar menit să adune date referitoare la starea familiei și a locuinței și date cu privire la contractele de utilități de la persoanele vulnerabile. Pe baza acestor date aplicația oferă un raport personalizat cu sfaturi pentru reducerea consumului la energie și pentru facturi mai mici la energie. Oferă de asemenea o hartă interactivă care permite oricui să găsească subvenții și inițiative de reducere a sărăciei energetice în respectiva localitate/ regiune.

Alte ţări, precum Germania, au dezvoltat inițiative care oferă consiliere bugetară și juridică, gratuit, dar și consiliere cu privire la modalitățile de economie la energie pentru gospodăriile afectate de sărăcie energetică. Obiectivul acestora este să prevină deconectările și să asigure acces permanent la energie pentru gospodăriile afectate. De asemenea, caută să îmbunătățească cadrul legislativ și economic al consumatorilor vulnerabile prin activități de advocacy și relații publice, dezvăluie reprezentanţii proiectului Nord-Rhein Westfalia Împotriva Sărăciei Energetice.

Organizaţia Plymouth Energy Community din Marea Britanie, ajută localnicii și organizațiile din Plymouth transformând felul în care aceștia cumpără, folosesc și produc energie în oraș. Activitatea PEC se concentrează pe trei obiective majore: reducerea facturilor la energie și a sărăciei energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și generarea unui flux de energie verde locală către oraș. Lucrând cu un număr mare de organizații din domeniul energiei, PEC a dezvoltat uneltele și relațiile pentru a ajuta întreaga comunitate să atingă aceste obiective. Unul din obiectivele lor principale este conștientizarea comunității cu privire la oportunitățile avute la dispoziție și oferirea de cunoștințe și putere pentru a acționa în beneficiul propriului viitor energetic.

Ashoka în România

Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare și susținere a antreprenoriatului social și inovației sociale, clasată de NGO Advisor în primele 5 ONG-uri din lume. Ashoka este prezentă începând din 2017 și în România, unde își propune să contribuie la crearea unei societăți în care fiecare cetățean este un agent al schimbării, capabil să ia acțiune în mod creativ pentru a rezolva probleme sociale. Partenerii de lansare ai Ashoka România sunt Fundația Româno-Americană și Enel România.