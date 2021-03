Sărbătorile zilei de 30 martie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon



Greco-catolice

Sf. cuv. Ioan Scărarul



Romano-catolice

Ss. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, pr.





Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este pomenit în calendarul creştin ortodox la 30 martie şi în duminica a IV-a a Postului Mare.



Sfântul Ioan Scărarul este cunoscut şi sub numele de Ioan Sinaitul, datorită faptului că a fost egumen la Mănăstirea Sinai. Numele de "Scărarul" vine de la principala sa operă, "Scara", unul dintre cele mai valoroase tratate ascetice răsăritene.



La vârsta de 16 ani a fost primit la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. La 20 ani a fost călugărit de stareţul şi părintele său duhovnicesc Martirie.



După încă 19 ani petrecuţi sub îndrumarea părintelui său, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul a petrecut alţi 21 de ani în pustnicie, la mica distanţă de mănăstire, pustiul Tola devenind casa sa.



Sfântul Ioan a fost rugat în urma acestor zeci de ani de vieţuire monahală să primească a fi egumen al Mănăstirii din Sinai.



A avut de înfruntat multe ispite, unele venind chiar de la fraţii săi din mănăstire, care l-au acuzat că vorbeşte prea mult, pentru a fi lăudat de oameni. Din acest motiv, Sfântul Ioan şi-a impus un an de tăcere absolută, revenind la cuvântările sale alese numai după îndelungate stăruinţe ale obştii din Sinai şi ale altor credincioşi creştini care-l cunoşteau.



Despre locul şi neamul în care s-a născut Sfântul Ioan Scărarul nu se aminteşte nimic în lucrarea care relatează viaţa sa. Dar se spune că Sfântul Ioan Scărarul a fost fiul Sfântului Cuvios Xenofont şi al soţiei sale Maria.



Aceşti părinţi i-au trimis pe fiii lor Arcadie şi Ioan în Fenicia, la învăţătură, dar naufragiind vasul pe care erau îmbarcaţi, cei doi au ajuns în Palestina, unde, drept mulţumită lui Dumnezeu că i-a scăpat de înec, s-au făcut călugări în Ierusalim. (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor")