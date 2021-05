Sărbătorile Zilei de 8 mai

Ortodoxe

Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare



Greco-catolice

Sf. ap. şi ev. Ioan; Sf. cuv. Arsenie cel Mare; Fer. Ieremia Valahul



Romano-catolice

Fer. Ieremia Valahul, călug.; Sf. Victor, m.





Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan este prăznuit de Biserica Ortodoxă la mai multe date din an, în această zi se sărbătoreşte pomenirea semnului minunat care avea loc în fiecare an la Efes, unde era mormântul Sfântului Evanghelist Ioan.



Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi-a petrecut ultimii ani din viaţă la Efes, aici a şi scris Evanghelia. Potrivit Sinaxarului: "Când avea peste o sută de ani, Sfântul Ioan a luat şapte ucenici în afara Efesului şi i-a pus să sape un mormânt în formă de cruce. Apoi, Sfântul Ioan s-a aşezat în mormânt şi ucenicii l-au îngropat acolo de viu. Mai târziu, când mormântul său a fost deschis, trupul Sfântului Ioan nu mai era acolo."



Pe locul mormântului Sfântului Ioan Teologul a fost ridicată, în secolele IV-V, o biserică, aceasta fiind înlocuită în secolul al VI-lea de un alt aşezământ mult mai mare, ridicat de împăratul Iustinian.



Tradiţia Bisericii arată că în ziua de 8 mai izvora, cu darul lui Hristos, din mormântul Sfântului Ioan, o pulbere albă ca un praf, pe care creştinii din acele locuri îl numeau mană. Pulberea avea un efect tămăduitor pentru toate suferinţele şi patimile celor bolnavi.



Această minune s-a petrecut la mormântul Sfântului Evanghelist Ioan în toţi anii, până la ocuparea Efesului de către turci.



Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan era fiul lui Zevedeu şi al Salomeei, fiica Sfântului şi Dreptului Iosif, cel care sub acoperământul logodnei a luat-o în grija sa pe Născătoarea de Dumnezeu.



Sfântul Iosif a avut patru fii: pe Iacov, pe Simeon, pe Iuda şi pe Iosif, şi trei fiice: pe Estir, pe Marta şi pe Salomi, soţia lui Zevedeu şi mama Sfântului Evanghelist Ioan.



În vremea în care a fost vândut şi a fost răstignit Mântuitorul Hristos, au fugit toţi, numai Sfântul Ioan, cel care îl iubea atât de mult pe Iisus, a fost de faţă la răstignirea Lui şi a venit la mormânt cu Sfântul Apostol Petru.



Apoi a luat pe Născătoarea de Dumnezeu în grija sa. De aceea se zice că Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a avut trei mame pe pământ: întâi pe Salomi, a doua - tunetul, că s-a numit "fiul tunetului", şi a treia - pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care a îngrijit-o până la adormirea ei. (surse: vol. "Vieţile Sfinţilor"