Sarcină dificilă pentru Kevin Costner: Actorul a pornit să-i vâneze pe celebrii Bonnie și Clyde

Actorul american Kevin Costner joacă în filmul produs de Netflix "The Highwaymen", ce spune povestea polițiștilor care au pus capăt infracțiunilor comise de celebrii infractori americani Bonnie Parker și Clyde Barrow, relatează Reuters, potrivit mediafax.

Costner va juca rolul ofițerului texan Frank Hamer, care a făcut parte din grupul de oameni ai legii ce i-au prins pe cei doi tâlhari în Louisiana, în 1934. Alături de el va apărea și Woody Harrelson, în rolul lui Maney Gault, unul dintre partenerii lui Hamer.

Citește și: Imagini șocante! Aici și așa se prepară mâncare pentru bolnavii unui spital de oncologie, dar și pentru copiii din grădinițe

Actorul american a explicat, în timpul unui eveniment care a avut loc la Madrid, în cadrul turneului de promovare al filmului, că echipa care a stat în spatele peliculei a decis să abordeze în mod diferit povestea celor doi tâlhari. În loc să se concentreze asupra lui Bonnie și Clyde, aceștia au ales să îi aducă în prim plan pe polițiștii care și-au riscat viața pentru a-i prinde pe cei doi infractori.

Citește și: Sumă uriașă! Cât ne-a costat vizita premierului Viorica Dăncilă în SUA – S-a aflat

Povestea lui Bonnie Parker și Clyde Barrow a fost transpusă pe marele ecran în anul 1967, în filmul "Bonnie & Clyde". Pelicula i-a avut pe actorii Faye Dunaway și Warren Beaty în rolurile principale, cele ale unor infractori responsabili pentru comiterea a 13 crime, jefuirea de bănci, înscenarea de răpiri și furturi de automobile.

Citește și: S-a votat! Dispare ora de vară! Când se aplică, de fapt, măsura

"The Highwaymen" va fi lansat pe 29 martie pe platforma online Netflix.

Născut într-o periferie săracă a oraşului Los Angeles, în anul 1955, Kevin Costner, licenţiat în ştiinţe economice, şi-a început cariera în cinema la vârsta de 27 de ani. El a dobândit statutul de vedetă de prim calibru în anul 1990, prin rolul său din westernul epic "Dances With Wolves/Dansând cu lupii", pe care l-a şi regizat. Au urmat roluri în filme de mare buget, ca "Robin Hood: Prince of Thieves/Robin Hood, prinţul hoţilor"(1991), "JFK"(1991), " The Bodyguard/ Bodyguard" (1992) şi "Wyatt Earp/Wyatt Earp, justiţiarul Vestului sălbatic"(1994), dar şi în producţii cu mai puţin succes la public, precum "Waterworld/Lumea acvatică" (1995) şi "The Postman/Poştaşul" (1997).