Sarmiza Andronic, analist politic, către un lider PNL: 'Președintele a venit cu un decret pe l-a scris singur, dar aveți pretenția să treacă de Parlament'

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, prelungirea stării de urgență pe teritoriul României pentru încă 30 de zile, el spunând că nu există semne de încetinire a epidemiei, iar „numărul persoanelor infectate și decesele provocate cresc zilnic intr-un ritm altert”. Analistul politic Sarmiza Andronic a comentat, la Antena 3, noua mutare făcută de Iohannis, în prezența lui Virgil Guran, de la PNL, punctând că șeful statului cere votul Parlamentului, deși nu a s-a sfătuit cu niciunul dintre partidele din opoziție.

"Puterea și opoziția definesc diferit grija față de popor, în această perioadă. Puterea impune doar restricții și asta înseamnă, pentru ea, că are grijă de oameni, în timp ce opoziția vede măsuri economice concrete, de amânare a ratelor, a utilităților, de ajutoare pentru fermieri, etc. Ceea ce știm este că, în acest moment, partidul pe care îl reprezentați, are o problemă în a veni cu măsuri concrete, dar are și o reținere nejustificată în a discuta cu opoziția. Președintele a venit cu un decret pe l-a scris singur, dar aveți pretenția să treacă de Parlament.", a spus Sarmiza Andronic.

Citește și: Un bărbat din Suceava, aflat la cules de sparanghel în Germania a murit .