Sarmiza Andronic, analist politic: 'Este un blat al PSD'

Sarmiza Andronic, analist politic, a declarat, luni, la Antena 3, că opoziția PSD la actualul Guvern este foarte slabă, existând suspiciunea unui blat. De altfel, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a spus că nu va depune moțiune de cenzură împotriva echipei conduse de Ludovic Orban, deși acesta și-a angajat răspundere pe legea bugetului de stat, care, conform mai multor personalități, este profund neconstituțională.

”Normal ar fi fost ca Guvernul să aibă un program și, pe baza lui, să vedem un proiect pe buget. Am fi înțeles să aloce bani în funcție de priorități. Asa, sunt doar cifre vehiculate în spațiul public, fără să înțelegem pentru ce sunt creșterile, acolo unde sunt. Bugetul e total lipsit de transparență. Am criticat, de-a lungul timpului, PNL că a făcut opoziție slabă la PSD, dar acum văd același lucru din partea PSD. Seamănă cu un blat pentru că nu am văzut niciodată acțiuni atât de timide din partea PSD.”, a declarat Andronic.

