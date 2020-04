Sarmiza Andronic: Vom avea o relaxare a restricțiilor după 15 mai? Alexandri Rafila: Pentru anumite zone, in functie de cum evolueaza situatia

Vești bune și nu prea despre sfârșitul restricțiilor în România. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a spus că undeva în jurul datei de 15 mai putem vorbi de o relaxare a restricțiilor impuse prin Starea de Urgență și Ordonanțele militare care au urmat.

Data a fost avansată de oficial după o intrebare pusă de Analistul politic Sarmiza Andronic în carul unei emisiuni la Antena 3:

Sarmiza Andronic: "Ati facut o estimare acum cateva seri si ati spus ca e foarte posibil sa avem o relaxare a conditiilor dupa 15 mai. Previziunea pe care ati facut-o a luat in calcul datele pe care le avem azi? Adica Romania se afla azi in estimarile pe care le-ati facut dumneavoastră? Romania se incadreaza azi in numărul de infectati pe care l-ati prevazut? Va intreb pentru ca se vorbeste in spatiul public de faptul ca in Romania se fac putine testari"

Alexandru Rafila: Da, suntem in scenariul pe care l-am prevazut, iar in Romania se fac azi 3000 de teste pe zi. E posibil ca aceste relaxari sa fie in jurul datei de 15 mai pentru anumite zone, in functie de cum evolueaza situatia."