Şase cărţi pe lista scurtă pentru prestigiosul Man Booker Prize International 2018

O poveste cu monştri a cărei acţiune se desfăşoară în Bagdadul ocupat de forţele coaliţiei internaţionale şi o meditaţie exhaustivă asupra culorii alb se numără printre cele şase cărţi nominalizate joi seară pentru ediţia din 2018 a prestigiosului Man Booker Prize International pentru ficţiune, conform publicaţiilor The Independent şi New York Times, scrie AGERPRES.

"Aceasta este o listă scurtă emblematică pentru numeroasele aventuri de pe tărâmul ficţiunii - atât în alcătuire cât şi în lectură. Avem meditaţii hipnotice, poveşti sexi despre starea naţiunii, poveşti splendide cu cabinete enigmatice ale curiozităţii şi îndrăzneţe gesturi de proiecţie imaginativă", a declarat Lisa Appignanesi, preşedintele juriului care va decerna prestigiosul premiu.



"Ne pare rău că a trebuit să renunţăm la atât de multe titluri intrate în cursa pentru nominalizări, dar pe această listă scurtă se află cărţi care trebuie citite şi recitite", a adăugat ea.



Pe lista nominalizaţilor se află scriitorul irakian Ahmed Saadawi cu cartea "Frankenstein in Baghdad", care descrie ororile reale şi imaginare ale invaziei conduse de SUA în Irak care a dus la prăbuşirea regimului lui Saddam Hussein.



Scriitoarea sud-coreeană Han Kang, care a câştigat ediţia din 2016 a Man Booker Prize cu cartea "The Vegetarian" este nominalizată din nou pentru romanul "The White Book" în care meditează asupra culorii alb.



Printre nominalizări se numără şi autori din Franţa, Spania, Ungaria şi Polonia. Premiul Man Booker Prize International răsplăteşte lucrări literare ale scriitorilor de altă limbă decât cea engleză, care au fost însă traduse în limba engleză şi publicate în Marea Britanie. Este un premiu diferit faţă de Man Booker Prize, care se acordă pentru romane ale scriitorilor de limbă engleză. Premiul cuprinde şi o recompensă financiară în valoare de 50.000 de lire sterline (aproximativ 71.000 de dolari) care va fi împărţită în mod egal între scriitor şi traducător.



Lista nominalizărilor pentru Man Booker Prize International 2018:



- Virginie Despentes (Franţa) cu romanul "Vernon Subutex 1", despre proprietarul unui magazin de muzică din Paris (traducere de Frank Wynne).



- Han Kang (Coreea de Sud) cu romanul "The White Book", centrat asupra morţii sorei mai mari a naratorului (traducere de Deborah Smith).



- Laszlo Krasznahorkai (Ungaria) cu colecţia de 21 de povestiri "The World Goes On" (traducere John Batki, Ottilie Mulzet şi George Szirtes).



- Antonio Munoz Molina (Spania) cu romanul "Like a Fading Shadow", despre James Earl Ray, asasinul lui Martin Luther King Jr. (traducere Camilo A. Ramirez).



- Ahmed Saadawi (Irak) cu romanul "Frankenstein in Baghdad", o reinterpretare a celebrei poveşti cu monştri scrisă de Mary Shelley, a cărei acţiune se desfăşoară în primele zile de după invazia Irakului (traducere Jonathan Wright).



- Olga Tokarczuk (Polonia) cu romanul "Flights", o meditaţie filosofică asupra transporturilor din lumea modernă (traducere Jennifer Croft).



În 2017 câştigătorul Man Booker Prize International a fost David Grossman cu romanul "A Horse Walks Into a Bar", în traducerea Jessicăi Cohen. La o săptămână după ce a câştigat prestigiosul premiu, vânzarea cărţii sale a crescut cu 1.367%, fiind nevoie ca editura să o retipărească în 10 ediţii pentru a răspunde cererii.



Câştigătorul Man Booker Prize International 2018 va fi anunţat la data de 22 mai în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Victoria and Albert Museum din Londra.