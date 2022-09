Şase muzee din România participă la o expoziţie din New York cu o selecţie de 60 de artefacte preistorice

Şase muzee din România participă la o expoziţie din New York cu o selecţie de 60 de artefacte pre şi protoistorice din perioada neoliticului, a epocii bronzului şi până în a doua epocă a fierului, reprezentând mărturii excepţionale ale unora din primele comunităţi agricole stabilite în Europa.

Potrivit unui comunicat al Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR), este vorba de expoziţia internaţională "Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond", un eveniment cultural desfăşurat la New York, în cadrul Institute for the Study of the Ancient World (Institutul pentru Studierea Lumii Antice) al New York University, potrivit Agerpres.

Această expoziţie, parte a proiectului expoziţional internaţional "The First Kings of Europe", este deschisă în perioada 21 septembrie 2022 - 19 februarie 2023.

Proiectul cultural internaţional "The First Kings of Europe", organizat în două oraşe din SUA - New York şi Chicago, precum şi unul din Canada - Gatineau, reprezintă un demers cu totul aparte, de anvergură extraordinară, iniţiat de Field Museum (Chicago, SUA) în colaborare cu alte peste 20 de muzee din zona Europei de Sud-Est şi Centrale.

Expoziţia, prezentată în premieră în muzee nord-americane, reuneşte peste 750 de bunuri culturale de primă importanţă din colecţiile unor instituţii muzeale din Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Ungaria.

Pentru România, coordonatorul proiectului expoziţional este Muzeul Naţional de Istorie a României, care colaborează cu alte cinci instituţii muzeale: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Cluj), Complexul Muzeal Naţional Neamţ (Piatra Neamţ), Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa (Olteniţa), Muzeul Olteniei (Craiova) şi Muzeul Judeţean Buzău.

În cadrul expoziţiei "Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond" este prezentată, împreună cu alte exponate de excepţie din alte colecţii muzeale din ţările amintite, o selecţie de 60 de artefacte pre şi protoistorice, datând din perioada neoliticului, a epocii bronzului şi până în a doua epocă a fierului, provenite din colecţiile muzeelor româneşti amintite.

Beneficiind de împrumuturi temporare ale unor bunuri culturale din patrimoniul unor state europene, expoziţia oferă o oportunitate deosebită pentru specialiştii şi publicul nord-american de a descoperi artefacte arheologice pre şi protoistorice din regiunea cuprinsă între Munţii Carpaţi şi Munţii Balcani. Deşi multe muzee americane deţin în colecţiile lor obiecte de patrimoniu aparţinând civilizaţiilor anticilor greci, romani, egipteni şi ale celor din Orientul Apropiat sau cel Îndepărtat, precum şi din alte culturi de pe alte continente, artefactele pre şi protoistorice din sud-estul Europei sunt aproape necunoscute şi rareori expuse în acest mediu cultural, se arată în comunicatul MNIR.

Potrivit sursei citate, artefactele prezentate în expoziţie sunt mărturii excepţionale ale unora din primele comunităţi agricole stabilite în Europa şi mai apoi ale diverselor populaţii din perioada epocii metalelor care au trăit în arealul geografic amintit, dezvăluind importante realizări artistice şi tehnologice ale acestora, precum şi credinţe spirituale şi practici rituale ale acestor civilizaţii din timpuri îndepărate.

Institute for the Study of the Ancient World (Institutul pentru Studierea Lumii Antice) invită vizitatorii acestei expoziţii să descopere credinţele, practicile rituale şi organizarea comunităţii în aceste civilizaţii ale Europei de Sud-Est de dinaintea apariţiei primelor izvoare scrise şi să exploreze o viziune mult mai amplă asupra contactelor semnificative şi legăturilor civilizaţiilor pre şi protoistorice ale acestui spaţiu dinamic.

Tematica expoziţiei subliniază tocmai o cunoaştere mai nuanţată şi profundă, prin noi interpretări asupra acestor civilizaţii, dincolo de ceea ce poate fi înţeles despre acestea numai din ecourile naraţiunilor convenţionale ale antichităţii asupra acestor realităţi şi integrând rezultatele recente ale cercetărilor arheologice şi ale studiilor pluridisciplinare, adaugă comunicatul amintit.

Expoziţia "Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond" şi proiectul internaţional "The First Kings of Europe" din care aceasta face parte marchează un moment aparte de cooperare culturală între Statele Unite ale Americii, Canada şi Europa de Sud-Est, într-un timp contemporan al unor oportunităţi fără precedent de a explora noi perspective asupra începuturilor istoriei în această parte a lumii, precizează MNIR.