Satul din Ucraina care devine punctul strategic al războiului: rușii au mutat linia frontului

Este foarte probabil ca trupele ruseşti să încerce să îşi consolideze poziţiile de-a lungul unei noi prime linii a frontului, la vest de satul Milove din regiunea ucraineană sudică Herson, a comunicat Ministerul britanic al Apărării, joi.

"Lupte grele continuă de-a lungul acestei linii, în special în capătul vestic, unde avansul ucrainean presupune că flancul rus nu mai este protejat de râul Inhuleţ", a transmis ministerul în informarea sa pe Twitter, informează Rador.

De asemenea, oficialii pro-ruși din zonă au dispus evacuarea civililor din Herson, asta pentru că se așteaptă la bătălii puternice în această zonă.

