Scădere cu 10% a înmatriculărilor de vehicule rutiere noi şi second hand pentru pasageri, în primul trimestru, anunță INS

Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi şi second hand, pentru transportul pasagerilor, au scăzut cu 10% în primul trimestru din 2022, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce înregistrările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor s-au diminuat cu 18,2% raportat la intervalul de referinţă, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în perioada ianuarie - martie 2022, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creşteri la categoria autobuze şi microbuze (+20%) şi la categoria mopede şi motociclete (+10,2%), faţă de trimestrul I din 2021. În schimb, la categoria autoturisme s-a consemnat o diminuare cu 10,6% a înmatriculărilor.În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor, au fost înregistrate creşteri la toate categoriile, astfel: autoturisme (+39,5%), autobuze şi microbuze (+29,9%), categoria mopede şi motociclete (+29,8%).Datele INS relevă, totodată, că înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au consemnat scăderi la toate categoriile, după cum urmează: categoria autotractoare (-23%), autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) - minus 20,3%, şi remorci şi semiremorci (-13,1%).De asemenea, înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au crescut la categoria autotractoare (+41,7%), dar au scăzut la categoria remorci semiremorci (-10,4%) şi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) - minus 6,8%.Faţă de trimestrul IV 2021, în trimestrul I 2022, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat o scădere cu 11,2% la vehiculele pentru transportul pasagerilor, iar înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, o diminuare cu 0,7%.



Sursa: insse.ro

Conform statisticii oficiale, vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului I din acest an, în proporţie de 58,1%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, respectiv în proporţie de 11,8%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.



Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 35,1%; pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule (25,3%) au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede şi motociclete, cele mai multe vehicule (29,2%) au fost clasificate Non-Euro.



În plus, vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat la categoria autocamioane, cu o pondere de 29,9%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare (34,8%), în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 25,7% au fost clasificate în norma Non-Euro.



Datele INS au la bază informaţiile Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).



Înmatriculările noi de vehicule rutiere cuprind înregistrările de vehicule noi, inclusiv ale celor achiziţionate în leasing, precum şi înregistrările de vehicule second hand din import, clasificate conform categoriilor comunitare de vehicule. Datele nu includ reînmatriculările ca urmare a schimbării proprietarului în urma vânzării autovehiculului, tramvaiele şi troleibuzele, vehiculele militare, remorcile din agricultură şi vehiculele de locuit.



INS mai precizează că vehiculele înmatriculate în circulaţie, la sfârşitul trimestrului de referinţă, prezintă date provizorii privind vehiculele rutiere înmatriculate, clasificate în funcţie de normele europene de poluare. Categoria "Mopede şi motociclete" include mototriciclurile şi cvadriciclurile, iar vehiculele rutiere pentru scopuri speciale includ vehicule de pompieri, macarale mobile etc.



Pe de altă parte, informaţiile nu conţin vehiculele rutiere pentru care nu sunt aplicabile normele europene de poluare, respectiv tractoare, remorci şi semiremorci.