Scăderea dobânzilor începe din Europa de Est

În ciuda evoluțiilor economice (datele cu privire la inflație, șomaj, cheltuieli pentru consum etc.) care sunt în contradicție cu o relaxare în viitorul apropiat a politicii monetare de către principalele bănci centrale, băncile centrale din trei țări importante ale Europei emergente (Ungaria, Polonia, Cehia) au început deja reducerea treptată a dobânzilor lor de referință. Detensionarea dobânzilor în aceste țări a fost precedată de o scădere puternică a inflației, după ce rata acesteia a fost în 2021-2022 printre cele mai mari din UE, cea din Polonia fiind chiar cea mai mare dintre toate. Banca centrală a Ungariei a redus rata dobânzii de referință de cinci ori la rând din octombrie, scăzând-o de la 13% la 9%, relatează Kathimerini citat de Rador Radio Romania.

Banca centrală a Poloniei a efectuat și ea două reduceri ale dobânzii în septembrie-octombrie anul trecut, cu un total de 100 de puncte de bază, însă nivelul anterior al acesteia era în mod evident mai scăzut comparativ cu Ungaria (6,75%). În Cehia, în perioada ianuarie-februarie a acestui an au avut loc două reduceri, în valoare totală de 75 de puncte de baze, limitând dobânda cheie la 6,25%, iar banca centrală s-a arătat dispusă, în declarația sa de reajustare a ratei din februarie, să continue cu reduceri moderate și în perioada următoare.

Conform datelor cu privire la PIB pentru întregul an 2023, produsul intern din aceste trei țări, care anul trecut reprezenta 63,8% din PIB-ul total al celor 11 țări europene emergente aparținând UE, a scăzut marginal, cu 0,2%, față de un ritm de creștere de 0,3% în economiile emergente în ansamblu și de 0,4% la nivelul UE. Pe baza prognozelor de iarnă ale Comisiei Europene (februarie 2024), redresarea din Ungaria și Polonia în perioada 2024-2025 (rata medie anuală de 3,0% în ambele) va fi cea mai rapidă dintre economiile emergente ale UE, exceptând România (3,1% pe an). Cehia va crește mai lent (2,0% pe an), dar chiar și așa, va înregistra o creștere mai mare decât media UE (1,3% pe an). Printre factorii care vor susține aceste rate de creștere în Ungaria și Cehia, Comisia enumeră în raportul său relaxarea condițiilor monetare, relaxare care va contribui la redresarea investițiilor. Prin urmare, relaxarea politicii monetare începută în cele trei economii centrale ale Europei emergente va susține o creștere mai rapidă a acestora în comparație cu media UE, contribuind la apropierea lor de nucleul european. De asemenea, este foarte posibil ca această creștere să se extindă și în restul economiilor emergente.

Analiză de EUROBANK RESEARCH