Scandal - Gigi Becali nu uită trădarea lui Pandele: Nu ai unde să vorbești. Asta m-a deranjat!

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că nu va rata ocazia să-l "felicite" pe primarul oraşului Voluntari, Florentin pandele, după ce echipa ilfoveană a pierdut finala Cupei României pentru că nu a odihnit jucătorii în meciul cu FCSB.

"Nu ai unde să vorbeşti, că nu are telefon. Nu poţi să stai cu un fin supărat de la fotbal o sută de ani. A fost o mâhnire, nu poţi fi supărat. Nu se poate ca să faci împotriva ta, numai ca să faci rău lui naşul tău. Dacă tu joci finala cupei... Ca dovadă, joacă, mă, finala ta, ce ai muncit un an pentru CFR? Ia-ţi, mă, cupa şi du-te în cupele europene! De ce vrei tu să joci cu prima echipă cu FCSB, când tu ai de luat o cupă? Ca dovadă că i-a scos... Ăia nu mai stăteau în ghete, erau sleiţi de puteri. Asta m-a deranjat. Dacă ai cupa de luat, ce treabă ai tu cu CFR-ul, să o ajuţi pe CFR. Nu o să mă cert acum cu finul pentru fotbal. (n.r. - dacă s-a bucurat că Voluntari a pierdut finala cupei) Da! N-am avut unde, ca să-i dau mesaj. Am vrut să-i dau finei (n.r. - Gabriela Firea), dar mi-a fost jenă, să nu se supere fina pe mine. Am vrut să-i dau: . Dar am zis că se supără fina. Dar tot îi dau felicitări când mă întâlnesc cu el. Îl iau în braţe. Era normal să joace, dar nu era normal să nu joace pentru ei, adică nu era normal să nu-şi apere interesul lui. Nu era normal să-şi odihnească jucătorii pentru finala cupei, că a muncit un an, omul?", a declarat Becali, la ProArena.

El nu doreşte ca echipa CFR Cluj să treacă de primul al cupelor europene.

"Ei nu vor primi cununa pentru că... Adică ce aş vrea? Să cadă cu polonezii ca să iasă din prima. Asta înseamnă să nu primeşti cununa. Ei nu au primit cununa, noi suntem campioni, dar sunt ei campioni. În loc să fie coroana pe capul nostru, e coroana la ei. Au primit cunună mincinoasă şi din hoţie", a declarat omul de afaceri.

Antrenorul Anton Petrea va rămâne la FCSB, pentru că a câştigat campionatul, a adăugat Becali.

"Eu nu pot să-i spun lui Petrea că nu a câştigat campionatul. Cum nu l-a câştigat? Păi a fost ofsaid furat. Eu ştii ce vreau? Aşa cum au fost toţi împotriva mea, aşa vreau Domnul să fie cu mine. Exact aşa, proporţional vreau să fie! Dacă au fost împotriva mea, să fie Domnul cu mine. Mă refer la cei din play-off. Dacă au fost de partea mea, să nu fie Domnul cu mine! Să mă lase! La fotbal mă refer. Nu am cum să nu-i semnez (n.r. - prelungirea contractului antrenorului Toni Petrea) dacă e campion. Omul e campion, a devenit campion, cum să nu-l semnez. Lui i-a fost furat campionatul, pe hoţie şi minciună. Dacă nu jucau cu rezervele (n.r. - CFR Cluj, duminică), îi băteam cu 5-0. Mă interesează pe mine rezervele lor? Au făcut expres, ştiau că mănâncă bătaie. Hai să vedem noi la anul ce se întâmplă. La anul trebuie luat de la început, nu mai trebuie să-i laşi! La anul o să fie şi VAR, nu o să mai fie ce a fost", a spus el.

Becali a dezvăluit că fostul preşedinte al CCA, Nicolae Grigorescu, îi cerea bani cu împrumut, când juca la cazinou.

"Noi suntem campioni, că au dat gol din ofsaid în minutul 86 (n.r. - FC Voluntari). Eu exclud minciuna şi hoţia, nu au loc la mine. Pentru că dacă voiam eu să fac hoţie, luam 20 de campionate cu arbitri şi cutare. Nu am vrut să fac asta. Hăhăhă, când era ăla arbitru, juca cu mine la masă. Cum îl cheamă, că nu mai ţin minte? De la Timişoara, Grigorescu. Juca cu mine la masă (n.r. - la cazino) şi cerea împrumut şi nu-i dădeam. Îi spuneam că nu îi dau pentru că mi-e frică, se interpreteză. Dacă îţi dau împrumut, poate îmi faci un favor şi nu vreau. Era preşedintele CCA. Dacă eu îi dădeam atunci, că nu contau banii pentru mine... Cât vrei, 20.000, ia 100.000 sau ia 500.000. Care era problema? Eram campion, campion, campion!", a povestit Becali.

Gigi Becali crede că Dinamo nu se mai poate salva de la retrogradare, după ce a pierdut prima manşă a barajului cu Universitatea Cluj: "Eu cred că şansa lor e mică, 2-0... Dar nu vreau să comentez, sunt şi suporterii supăraţi, ce să comentez eu de Dinamo? Mai pun şi eu paie pe foc?"

Becali l-ar dori pe Jefte Betancourt, dar nu deschide o discuţie cu Gheorghe Hagi deoarece îi va cere "unul, două milioane", sumă pe care nu este dispus să o plătească.

Patronul FCSB a precizat că îl va ceda pe Octavian Popescu unui club care plăteşte 50 de milioane de euro.

"Eu cer 50 ca să nu-l dau. Dacă voiam să-l dau, ceream 30. Giovani crede bine 25 de milioane (n.r. - că-l va transfera) alţii nu cred nici atât. Numai că eu fac ceea ce vreau eu. Tavi Popescu are 19 ani, valoarea lui e de 100 de milioane şi eu vreau 50. Nu aţi văzut şi aseară. Tavi Popescu a început să aibă deprinderile lui Neymar, ale lui Messi. Intră cu mingea în 6-7 adversari rămâne mingea la el. El nu pierde mingea, el driblează, dar nu pierde mingea, dacă nu are culoar, o pasează imediat", a spus el.

Formaţia CFR Cluj, câştigătoarea titlului naţional, a fost învinsă, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa FCSB, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, joc disputat la Buzău.