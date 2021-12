Scandal cu apeluri la 112 și plângeri penale la o primărie din Timiș: Primarul și-a găsit semnătura falsificată pe contracte

Un primar din județul Timiș a avut parte de un „cadou” neplăcut chiar în Ajun de Crăciun, când a descoperit contracte în care semnătura sa era falsificată. Au urmat un apel la 112, o plângere penală și alte demersuri administrative.

Claudiu Mihălceanu (PMP), primarul comunei Giarmata, de lângă Timișoara, aflat la primul mandat, a solicitat Prefecturii Timiș un punct de vedere cu privire la situația din cadrul instituției pe care o conduce. Potrivit unor surse din cadrul Prefecturii, primarul Mihălceanu a relatat în adresa transmisă marți, 28 decembrie, că totul a pornit de la solicitarea de recuperare a două dosare de achiziții publice din SEAP.

Potrivit adresei citate, în urma verificării contractelor din SEAP, s-a constatat că în contracte sunt depășite plafoanele legale pentru achiziție publică directă offline, astfel că primarul a solicitat exemplarele originale. În urma verificărilor, s-au constatat diferențe între suma notificată în SEAP și suma din contracte. Situația ar fi fost generată de faptul că un funcționar public - consilier achiziții publice a înlocuit în cele două contracte prevederile referitoare la valoarea contractului, cu aplicarea în fals a unei semnături a primarului.

În Ajunul Crăciunului, primarul a sunat la 112 în urma acestei descoperiri, iar ulterior a sesizat în scris organele de cercetare penală, se mai arată în adresa ajunsă la Prefectura Timiș, prin care edilul cere un punct de vedere cu privire la măsurile administrative care ar trebui luate.

Reacția primarului

Contactat de STIRIPESURSE.RO, primarul Claudiu Mihălceanu a confirmat faptul că a transmis adresa către Prefectura Timiș, precum și aspectele semnalate în document. Fiind doar de un an primar, reprezentantul PMP afirmă că nu înțelege de ce funcționarii primăriei au procedat în acest fel sau dacă ar putea fi vorba despre o practică din mandatele anterioare.

„Am sesizat în ziua de 24 că sunt neconcordanțe între ceea ce am semnat eu și ceea ce s-a publicat pe SEAP. Am solicitat să văd contractele în original și în fiecare contract erau făcute modificări la sume, unde era valoarea contractului și am mai contatat că pe un contract nu apărea semnătura mea, iar la cel de-al doilea contract era o semnătură care nu îmi aparține, este un fals, fapt pentru care am luat toate măsurile necesare. Am făcut o plângere penală. Vă dați seama că nu mai am încredere că lucrez cu un astfel de funcționar public. Am făcut adrese cu privire la măsurile administrative pe care le-aș putea lua, solicitând sprijinul Prefecturii Timiș și Agenției Funționarilor Publici. Nu știu ce s-a întâmplat în trecut la Primăria Giarmata, eu am fost șocat de situație, mi-e foarte greu să înțeleg de ce s-a făcut acest lucru”, a declarat edilul, pentru stiripesurse.ro.

Plângerea a ajuns la IPJ Timiș

Ionuț Mașcaș, șeful postului de Poliție Giarmata, confirmă faptul că există o plângere referitoare la situația de la Primărie, însă aceasta a fost trimisă mai departe la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

„Plângerea e la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, la IPJ Timiș. Mai multe detalii, legate despre conjunctură, despre depunere, doar ei pot să vă dea. Plângerea e trimisă la șefii mei să o rezoluționeze, dacă e de penal să o trimită la parchet. E în faza incipientă”, a declarat Mașcaș, pentru stiripesurse.ro.

Funcționarul care ar putea fi găsit vinovat riscă până la 5 ani de închisoare strict pentru falsul material în înscrisuri oficiale, la care s-ar putea adăuga și acuzații de abuz în serviciu.

Potrivit art. 32o din Codul Penal, „(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”