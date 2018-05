SCANDAL cu URLETE și JIGNIRI, la România TV: Avocata Ingrid Mocanu și liberalul Ionel Dancă au fost protagoniștii

S-a lăsat cu scandal, miercuri seara, la România TV! Protagoniști au fost Ionel Dancă, purtător de cuvânt al PNL, și avocata Ingrid Mocanu, fostă directoare în Ministerul Justiției.

Totul a plecat de la o pledoarie a avocatei Mocanu pentru o justiție corectă, moment în care Dancă i-a zis că nu are dreptul să spună cum să fie justiția pentru că are o condamnare penală, fără a preciza că aceasta nu e definitivă.

”Ingrid Mocanu: Nu vă este rușine cu un președinte care a cerut bani ca să apară la televizor! Aia e justiția pe care o apărați?

Ionel Dancă: Sunteți o condamnată penal!

Ingrid Mocanu: Nu am furat nimic, am fost acuzată că nu știam să evaluez și am arătat că știam să evaluez.

Ionel Dancă: S-a furat prin ANRP!

Ingrid Mocanu: Să vă fie rușine! Am fost condamnată pentru că am dat oamenilor drepturile care li se cuveneau.

Ionel Dancă: Nu aveți nicio calitate ca să spuneți cum să fie justiția.”, a fost schimbul de replici dintre cei doi pe un ton foarte ridicat.

Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte al ANRP, a fost condamnată, în prima instanță, la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul ANRP.