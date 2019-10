Scandal de rasism în Bulgaria - Gareth Southgate consideră insultele inacceptabile

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat, luni seară, că insultele rasiste de la meciul cu Bulgaria au fost inacceptabile, dar a lăudat atitudinea echipei sale şi a arbitrilor partidei.

"Ştiam că aceste scandări rasiste reprezintă o situaţie inacceptabilă, dar cred că am trimis două mesaje, am câştigat meciul şi am atras atenţia asupra acestei situaţii. Meciul a fost oprit de două ori şi ştiu că pentru unii nu va fi destul, dar noi am fost angajaţi în această procedură. Arbitrii şi oficialii au reacţionat imediat. Noi le-am raportat imediat ce am auzit, am avut o comunicare constantă cu ei", a declarat Southgate.

Cei vizaţi de insultele rasiste au fost fundaşul Tyrone Mings şi atacanţii Marcus Rashford şi Raheem Sterling.

Conform protocolului UEFA, arbitrul a întrerupt meciul şi a cerut crainicului stadionului să facă un apel la încetarea manifestărilor rasiste după o jumătate de oră de joc, după care croatul Ivan Bebek a discutat cu oficialii şi cu cele două echipe în finalul primei reprize, când jocul a fost oprit pentru a doua oară. În cele din urmă s-a luat decizia de a se disputa şase minute adiţionale până la pauză, iar căpitanul echipei Bulgariei, Ivelin Popov, a mers să discute cu suporterii.

Anglia s-a impus în meciul cu Bulgaria, scor 6-0.