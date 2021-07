Scandal în Ecuador după ce ciclistul Richard Carapaz a cucerit medalia de aur

Criticile dure ale ciclistului ecuatorian Richard Carapaz, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu privire la lipsa de sprijin din ţara sa, au stârnit o controversă în rândul instituţiilor sportive, hotărâte să-şi justifice eforturile lor, informează EFE.

După ce a devenit campion olimpic, "Locomotiva din Carchi”, aşa cum este cunoscut Carapaz, a spus: "Am fost un sportiv care a plecat aproape fără sprijin. Ţara nu a crezut niciodată în mine, aceasta (n.r. - medalia) îmi aparţine mie şi puţinilor oameni care m-au susţinut întotdeauna. Când am venit aici cu Jonathan (n.r. - Narvaez, coechipier cu el la Ineos) a trebuit să căutăm pe cineva care să ne facă masaje pentru că nu aveam masor. Am venit singuri, am cerut ajutor şi echipele europene au fost cele care ne-au întins mâna când am avut nevoie...", a adăugat Carapaz.

Ministrul ecuadorian al Sportului, Sabastián Palacios, a precizat, luni, printr-un videoclip care a circulat pe reţelele de socializare, că responsabil de logistica pentru participarea sportivilor la Jocurile Olimpice este Comitetul Olimpic Ecuadorian (COE), organismul care care stabileşte şi delegaţia olimpică.

Palacios, care însoţeşte delegaţia ecuadoriană la Tokyo, a spus că a văzut lucruri care îi atrag atenţia, îl îngrijorează şi îl indignează, toate acestea după criticile medaliatului olimpic.

"Suntem aici pentru a-i însoţi pe sportivi, astfel încât aceştia să se simtă aproape de Ministerul Sporturilor şi de Guvernul lor. Suntem aici pentru a monitoriza modul în care are loc această coordonare şi logistică (n.r. - a COE) şi, din păcate, am văzut lucruri care ne atrag atenţia, şi noi suntem îngrijoraţi şi revoltaţi", a spus Palacios, în videoclip.

"După ce am trăit unul dintre cele mai incredibile momente din istoria sportului ecuadorian, de a fi mândru de realizarea şi triumful lui Richard Carapaz, înţeleg şi împărtăşesc declaraţiile sale, în calitate de sportiv şi ciclist. Există câteva lucruri care ar trebui ştiute despre participarea Ecuadorului la Jocurile Olimpice", a afirmat Palacios.

El a spus că federaţiile şi COE stabilesc echipa care însoţeşte sportivii, mai ales partea de "antrenori, fizioterapeuţi, masori, mecanici”, printre altele.

"Înainte de JO, ei ne-au informat că delegaţia include şase masori. În ceea ce priveşte modul în care această echipă tehnică are grijă de sportivi, COE trebuie să răspundă, prin şeful misiunii şi şeful delegaţiei, pentru că este responsabilitatea lor", a adăugat el.

Ministrul s-a arătat revoltat de "lipsa antrenorilor, lipsa unei echipe multidisciplinare lângă sportivi şi toţi acei oameni”, dar a precizat că guvernul său, care consideră că sportul este o prioritate şi un instrument de dezvoltare, va "munci foarte mult pentru a transforma sportul în Ecuador”.

La rândul său, Comitetul Olimpic Ecuadorian, prezidat de Augusto Morán, a precizat luni, printr-un comunicat, că misiunea sa este de a "favoriza şi susţine protecţia” sportivilor la JO.

Forul a adăugat că, la 20 iulie, Carapaz a ajuns la Tokyo prin eforturile depuse de COE, în conformitate cu multiplele atribuţii care includ "favorizarea şi susţinerea măsurilor care protejează sănătatea sportivilor...”, aşa cum prevede Carta Olimpică.

Pentru participarea sportivilor la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, COE a suportat, prinre altele, valoarea biletelor de avion, asigurarea de călătorie şi întregaa factură sportivă, în conformitate cu angajamentele asumate.

COE a menţionat că Richard Carapaz şi-a primit biletul cu itinerariul Paris-Tokyo-Barcelona, i s-a predat echipamentul corespunzător şi i s-a oferit instruire în domeniul logisticii de urmat pentru intrarea sa în Japonia.

La rândul său, preşedintele ecuadorian, Guillermo Lasso, a declarat, după ce a aflat de declaraţiile lui Carapaz, că, pentru guvernul său, este "o prioritate să însoţească sportivii ecuadorieni, la victorii şi înfrângeri”.

"Suntem de acord cu Richard Carapaz şi lucrăm pentru a oferi un sprijin cuprinzător", a spus şeful statului.

În vârstă de 28 de ani, Richard Carapaz (Ineos) a ocupat locul al treilea în clasamentul general al ultimei ediţii a Turului Franţei. El a câşrtigat Turul Italiei, în 2019.