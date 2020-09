Scandal în jurul măştilor pentru persoane defavorizate: Guvernul, ameninţat cu plângeri penale/ DOCUMENT

În ziua în care firma Naguma Medical Supply a anunţat că a livrat cele 103 milioane de măști pentru românii din categorii defavorizate, în baza contractului semnat cu Ministerul Sănătății, o altă firmă denunţă nereguli majore în derularea contractului. Firma Best Achiziţii, aflată recent în centrul unui scandal între Orban şi Firea, ameninţă cu plângeri penale.

Firma Best Achiziţii a trimis vineri, 18 septembrie, o adresă către Ministerul Sănătăţii, în care solicită să se comunice dacă firma Naguma Medical Supply a livrat toate măştile în termenele stabilite prin contract şi dacă acestea au respectat condiţiile de calitate. Firma Best Achiziţii îşi acuză concurenţa de nereguli grave, cum ar fi livrarea unor măşti neconforme şi de la alţi furnizori decât cei prevăzuţi în ofera declarată câştigătoare. În adresă se mai menţionează că, în lipsa răspunsurilor solicitate, firma Best Achiziţii va depune plâneri penale.

Naguma Medical Supply a câștigat licitația organizată de Ministerul Sănătății la sfârșitul lunii iunie, pe baza celui mai mic preț oferit pentru măștile medicale. În comunicatul de vineri dimineaţa, firma a transmis că, deși procedura de achiziție s-a desfășurat la sfârșitul lunii iunie, semnarea contractului a fost întârziată cu două luni din cauza contestațiilor depuse de Best Achiziții și Unifarm, care au fost în cele din urmă respinse de CNSC și de Curtea de Apel, se mai arată în comunicatul companiei.

Potriviti comunicatului, Naguma este o companie nou-înființată de familia de investitori Topolinski (tatăl Michael și cei trei copii – Tyler, Michael și Ashton), prezentă în România de peste 13 ani și activând cu precădere în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Omul de afaceri Michael Topolinski a trimis, pe 3 septembrie, o scrisoare către zeci de ambasade și către organizațiile oamenilor de afaceri străini, în care acuză Ministerul Sănătății că vrea să rezilieze contractul cu Naguma Medical Suplly în beneficiul firmei clasate pe locul doi la licitație, Best Achiții.