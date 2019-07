SCANDAL în Liga I. Dan Petrescu, după remiza lui CFR Cluj cu Poli Iași, 1-1: O viciere crasă de rezultat

CFR Cluj a remizat, sâmbătă, scor 1-1, contra lui Poli Iaşi, în meciul din prima etapă a Ligii I. Campioana României a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în noul sezon, iar Dan Petrescu a acuzat arbitrajul la finalul meciului de pe teren propriu, relatează mediafax

Antrenorul lui CFR Cluj consideră că a fost o „viciere crasă de rezultat”, incriminând două penalty-uri neacordate de arbitrul Cătălin Popa. În plus, Petrescu s-a plâns şi de faza din repriza secundă, când Rondon a scăpat singur spre poarta adversă, însă asistenul a ridicat eronat fanionul pentru offside.

„O viciere crasă de rezultat. Nu am mai văzut aşa ceva, un arbitraj pro Poli Iaşi din minutul 1 până în minutul 90. Am avut două penalty-uri clare, la Deac şi la Rondon. Rondon a scăpat singur cu portarul, faza e clară, simplă. Toată banca a văzut, numai arbitrul nu a văzut. Scăpa singur cu portarul şi arbitrul a dat offside. Şi la golul lor e fault la Susic. Dar sunt obişnuit la CFR să se întâmple aşa. Dacă îmi arătaţi în Liga I o echipă arbitrată acasă în felul ăsta... Doamne Fereşte! După ce că am făcut schimbări şi ghinionul a fost mare, am avut şi acest arbitraj care a viciat rezultatul clar”, a declarat Petrescu, la finalul meciului, potrivit TelekomSport.

Ulterior, Dan Petrescu a acuzat şi întârzierea introducerii sistemului VAR în Liga, care, potrivit spuselor sale, i-ar fi adus victoria în meciul cu Poli Iaşi: “Dacă dădea ce trebuia să dea, nu mai eram sancţionat... Dacă aveam VAR astăzi... Eu de ce mă bat pentru VAR? Am cerut şi eu bancă cu 10 jucători, nu s-a vrut. Am cerut VAR, nu s-a putut. Cu VAR, astăzi era simplu. Primeam penalti la Deac, primeam penalti la Rondon... la Rondon sigur nu se rifica, că lăsa faza şi pe urmă se uita.... Era foarte simplu, o victorie liniştită. Dar dacă nu vrem VAR, o să suportăm şi alte lucruri. Dar să vedeţi alte lucruri ce o să facă! Sigur o să ţipe toată lumea la asemenea greşeli“, a mai spus Petrescu.

CFR Cluj a început sezonul 2019/2020 cu două înfrângeri şi o remiză. Ardelenii au pierdut Supercupa României, contra lui FC Viitorul, scor 0-1, iar scenariul s-a repetat şi în Liga Campionilor, cu Astana, 0-1. După remiza cu Poli Iaşi, 1-1, campioana României va primi, miercuri, de la ora 21:00, vizita kazahilor în returul primului tur preliminar al Ligii Campionilor.