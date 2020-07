Scandal în lumea teatrului - Un cunoscut critic teatral, acuzat de hărţuire

Scriitoarea Marta Petreu a dezvăluit în revista Apostrof că a fost hărţuită de criticul şi profesorul universitar Mircea Morariu în peste 100 de SMS-uri, timp de doi ani. Şi alte personalităţi din lumea culturală au fost "victime". Printre acestea se numără: criticii teatrali Cristina Modreanu, Ion Vartic, regizorii Andrei Măjeri şi teatrologul ieşean Călin Ciobotari. Ion Caramitru, preşedinte UNITER, a transmis că este şocat de aceste informaţii, notează news.ro.

Marta Petru a scris în articolul din Apostrof: „Mesajele SMS au fost multe, în orice caz peste 100. Nu pot spune cu exactitate cîte, deoarece pe cele din primele luni, semnate cu nume de vechi comunişti români şi internaţionali, le-am şters. Apoi au venit alte 92 de mesaje, pe care, pe măsură ce veneau, le-am predat Poliţiei Cluj. Unele au fost semnate cu nume de bărbaţi, inclusiv cu numele unor cunoscuţi scriitori români în viaţă, altele cu nume de femeie. În toate, hărţuitorul mă tutuieşte. Era perfect informat unde mă duc şi ce urmează să fac şi îşi anunţa iminenta prezenţă. În cîteva, îşi bătea joc de lipsa de succes a cărţilor mele: „07.03.2018, orele 14.09.17“/ Marta, sunt nervoasa, revoltata, sufocata de indignare! Cei de la observatorul cultural au ignorant si romanul tau, si cel al lui Stelica Tănase! Cîtă nedreptate! Elena Vijulie“ (...). În dimineaţa zilei de 19 aprilie 2018, la orele 10.19.44, zi cînd erau alegeri prezidenţiale la Uniunea Scriitorilor din România, în timp ce urcam scările către Filiala Cluj a U.S.R., pentru votare, am primit următorul SMS de avertizare: „Ai grija cum votezi!“; tîlcul complet al avertismentului l-am aflat numai mult mai tîrziu: hărţuitorul meu era cuprins de-o ură vie şi activă faţă de unul dintre candidaţi, fapt cunoscut de mulţi din urbea lui de domiciliu. În alt mesaj, sînt întrebată dacă am primit carne, pască, brânză, ouă de la P.S.D. de Paşti. Şi aşa mai departe".

Scriitoarea a făct plângere la Parchetul Judecătoriei Cluj, iar procuratura a dat neînceperea urmăririi penale, motivând că "nu are antecedente penale, ceea ce arată că este o persoană integrată în societate, iar riscul ca acţiunile suspectului să degenereze sunt scăzute", scrie clujulcultural.ro.

În Ordonanţa primită de Marta Petreu se precizează că "suspectul a recunoscut săvârşirea infracţiunii, menţionând că nu a existat vreun motiv concret pentru care a transmis respectivele mesaje către persoana vătămată".

Regizorul Andrei Măjeri a fost bulversat de veste: "Eram pe punctul de a intra la un consult la spital astăzi, când văd la o prietenă acest articol, prima secundă creierul mi-a spus ca e o coincidenţă de nume. Dar am deschis şi am citit, vă jur că m-a luat tremuratul. Nici nu mai ştiu ce s-a petrecut la consult, că mă gândeam doar la asta. Mircea Morariu este unul dintre cei mai respectaţi, chemaţi, prezenţi în jurii critici de teatru din România. Mi-a recenzat majoritatea spectacolelor încă de cand am început să lucrez în teatrele de stat, m-a deranjat prin multe dintre remarcile dumnealui, eterna zeflemea la orice postam, răutăţile din cronici sau discuţii pe chat, dar le-am trecut cu vederea, de multe ori încercam să învăţ ceva din ele, sau le consideram dojenile unui om care ţine la mine. Şi probabil era şi real. Anul trecut m-am trezit cu un ignore pe Facebook şi nişte mesaje virulente că de ce i-am dat eu like unei cronicărese (pe care cel mai probabil o detesta…dar pe cine nu detesta, mă întreb?)… Jeeez, viaţa a trecut, eu nu m-am dezis de like (mi-aduc aminte şi mesajul: Dispari, ai creierul de găină), apoi tot el mi-a dat add din nou pe fb… nu i-am dar accept multă vreme".

Cristina Modreanu a declarat că se numără printre cei agresaţi "de acest individ".

"Credeam că va înceta după ce nu voi mai fi directoarea FNT dar nu a fost aşa, atacurile au rămas constante, ultimul chiar la începutul acestui an. Mai credeam că o face numai în articole, acum îmi dau seama ca au fost şi mesaje, dar nu l-am bănuit pe el când le-am primit. Ar fi trebuit să merg la poliţie, mă bucur că a facut-o Marta Petreu şi o felicit pentru curaj, ne ajută pe noi toţi să asanăm un mediu teatral care îşi perde zilnic din credibilitate. Începând de la vârf, adică de la cel căruia acest om i-a dedicat o carte plină de osanale. Marian Popescu are dreptate! Faptul că Uniter nu se dezice public de cel pe care l-a pus în ultimii ani în toate juriile, cultivându-l intens, cred că spune totul".

În replică, Ion Caramitru a transmis un comunicat, în care precizează că Mircea Morariu trebuie să dea explicaţii.

"Asist de câteva zile la publicarea corespondenţei telefonice a domnului Mircea Morariu, profesor universitar, critic de teatru, o veche şi constantă prezenţă publică asigurată de cărţi şi articole de specialitate dedicate lumii teatrului românesc contemporan. Citesc şi mă crucesc. Încerc să-mi explic şi nu reuşesc. Caut justificări metafizice, psihologice, de tot felul şi nu ajung nicăieri. Mă apucă şi râsu’ şi plânsu’, vorba poetului, încercând să pricep ceva. Am citit declaraţiile celor care au primit mesaje telefonice stupefiante şi am luat cunoştinţă de hotărârea Parchetului care îl consideră pe domnul Morariu, nepericulos. Ştiu că s-a făcut apel la această hotărâre a procurorilor. Domnul Morariu trebuie să dea acum explicaţii studenţilor lui, membrilor comunităţii teatrale şi bineînţeles celor care se consideră vătămaţi de el".

Potrivit preşedintelui UNITER, organizaţia profesională a oamenilor de teatru "are un statut, o comisie de disciplină, un modus vivendi. Aşteptăm cursul prelungit al anchetei, suntem afectaţi direct de o asemenea situaţie şi ne rezervăm dreptul de a lua hotărâri statutare în cazul în care ele se impun".

Mai multe publicaţii pentru care scria Mircea Morariu au decis să încheie colaborarea.