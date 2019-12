Scandal în USR Bucureşti: Zeci de membri îi cer preşedintelui Năsui să-şi ceară scuze că i-a făcut nazişti

Scandalul generat de excluderea din partid a Olimpiei Ardelean, persoana care a criticat semnăturile false din campania "Fără penali", continuă în interiorul USR. Un grup de 20 de membri ai organizaţiei Bucureşti semnează o scrisoare publicată pe grupul intern "Poiana lui Iocan", adresată preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui, prin care îi solicită acestuia să îşi ceară scuze pentru că i-a numit pe protestatarii din partid "cămăşi brune" şi să ia atitudine împotriva agresivităţii discursului intern.

Scrisoarea a fost publicată de Andrei Gudu, proaspăt ales membru în Biroul Municipal USR București:

"Către Claudiu Năsui,

Săptămâna trecută ai câștigat președinția USR București promițând în campanie că vei lucra pentru unitatea partidului și a filialei București. Pentru vindecarea urii și reconstruirea încrederii. Ai spus că atacurile la persoană trebuie să înceteze. De atunci și până acum însă, scandalul excluderii Olimpiei Ardelean a polarizat partidul nostru mai mult ca niciodată.

Noi, cei care am luptat în extern și cerem și în intern stoparea abuzurilor, a abuzului de putere, am fost denigrați în fel și chip de către susținătorii Echipei Barna din care faci și tu parte. Trecând dincolo de clasicele "scandalagii", "oengiști" și "sabotori", stilul devine tot mai agresiv. S-a spus despre noi că suntem un cancer care trebuie stârpit. O boală. Că trebuie să fim eliminați, că suntem balast de care trebuie scăpat, că trebuie făcută o "igienizare în partid" ca și cum am fi insecte, în loc de oameni. Ba chiar, din spusele unui coleg de la Sector 1, Robert Sîrbu, înțeleg că un ales din Biroul Municipal ar fi spus despre noi că suntem "buni numai să tragi apa după ei la wc", spunând indirect că suntem excremente, în caz că nu ar fi destul de clar. Lista de obscenități și injurii este lungă.

Tu fiind unul din cei mai populari lideri din rândul lor, cuvântul tău cântărește mult în ochii lor. De aceea, când tu ne-ai numit pe noi, protestatarii pașnici împotriva unui abuz ce se intampla sub ochii nostri, drept "cămăși brune", nu ai făcut decât să încurajezi acest comportament agresiv. Mai mult decât atât, ai spus-o din nou și public într-o emisiune televizată la B1. Faptul că ai lămurit că ne-ai catalogat drept naziștii lui Hitler, "cămăși brune", în loc de fasciștii lui Mussolini, "cămăși negre", nu schimbă situația cu nimic și nici nu înțelegem cum ai putea crede că ai făcut un mare bine cu această lămurire.

Această abordare nu este una nouă, căci se înscrie în atitudinea altor colegi de a ne numi comuniști și extremiști, indicând că nu am avea niciun drept de a aduce vreo critică legitimă conducerii. În timp ce catalogarea noastră drept naziști ne duce cu gândul la vremurile de tristă amintire, de acum exact 30 de ani, când tinerii protestatari din Piața Universității erau numiți legionari și drogați de către puterea de atunci. Remarcă ce justifica în mințile multora pe atunci violențele ce aveau să se abată peste ei. În timp ce dezumanizarea și demonizarea noastră de către alți colegi, duce cu gândul la vremuri în care membrii unei minorități confesionale erau tratați ca fiind ceva mai puțin decât oameni. Sunt situatii diferite, adevarat, dar tehnicile si ura din cazul nostru sunt înspăimântătoare.

Așadar, îți cerem să iei cuvântul împotriva acestui comportament, întrucât teama noastră e că altfel vei împinge lucrurile într-o spirală a agresiunii. Îți cerem să condamni acest tip de comportament și să prezinți scuze publice pentru că ți-ai numit colegii naziști în timpul unei emisiuni televizate și în ședința de Birou Național. Credem că acesta e modul prin care poți menține deschis un canal de dialog și unitatea organizației pe care o conduci.

Sperăm să cădem de acord că ne dorim un partid ce pune libertatea individuală, pluralismul și dialogul între părți la loc de frunte și nu o organizație ce tolerează ura și demonizarea celor cu alte opinii politice.

Semnatari:

Andrei Gudu, membru Biroul Municipal București

Andreea Talmazan, membru Comisia Locală de Arbitraj Sector 3

Ciprian Mandici, membru Biroul Municipal București

Alexandru Sava, membru Sector 3

*nu am apucat să vorbesc cu toți care vă aflați pe hol în acel moment, însă vă voi adăuga pe lista semnatarilor din momentul în care îmi veți cere acest lucru"