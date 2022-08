Scandal între Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu: mesaje dure pe un grup intern al partidului

Dragnea a cerut conducerii Alianței pentru Patrie, într-o ședință CEX unde a participat ca invitat, „să nu i se mai asocieze imaginea și numele în comunicatele și acțiunile partidului”. Ședința a avut loc joia trecută, la Bacău.

Ulterior acelei ședințe, Liviu Dragnea a trimis un mesaj, pe un grup intern de partid, în care a explicat ce l-a motivat să ia aceste decizii și l-a atacat pe Codrin Ștefănescu susținând că acesta este ghidonat de niște oameni de afaceri, cu diverse interese și nu mai vede interesul partidului, informează Cotidianul.

În replică, Codrin Ștefănescu susține că i-a iertat multe lui Liviu Dragnea și aștepta să se implice mai mult în noul partid, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult Codrid Ștefănescu susține că Liviu Dragnea stătea la masă cu șefii din SRI și DNA, în timp ce, public, se lupta cu ”statul paralel”.

„Vă salut!

O să fie un mesaj mai lung, dar vă îndemn să-l citiţi pe tot.

M-am hotărât să scriu lucrurile de mai jos după ce am aflat că a început Codrin să sune în judeţe spunând că „APP trebuie să se rupă de Dragnea pentru ca e ghidonat de servicii” şi de asemenea că: „va schimba rapid preşedinţii de la MH,GR,TR,SB,MM etc, cei care-l susţin pe Dragnea”.

Din păcate s-a ajuns unde i-am zis de câteva luni că se va ajunge şi anume, că el va fi influențat şi implicit partidul controlat, de caţiva oameni cu bani, care n-au nicio legătura cu suveranitatea şi patriotismul. Personaje care au venit lângă Codrin cu un singur scop: cum- necum APP să ia 5% la alegeri şi ei să înceapă să negocieze voturile din Parlament pentru avantaje de bussines.

N-aveam cum să fiu de acord cu o astfel de abordare!

Am avut multe discuţii cu Codrin despre direcţia în care duce partidul. Degeaba! Argumentele mele n-au avut nicio valoare în faţa influenţei otrăvite a oamenilor din jurul lui.

Încet, încet APP devine un vehicul politic pentru un grup de oameni de afaceri şi efectele se văd în sondaje, în cele reale nu în poveşti de adormit.

La CEx, auzeam în stânga mea, în clinchet de pahare, cum se discuta că vor fi schimbaţi nişte preşedinţi pentru că au început să aibă idei proprii!!!

De ce s-a ajuns aici? Pentru că de la înfiinţare până acum, în APP nicio decizie nu s-a luat prin vot. Ci între doi-trei inși la un pahar de vorba.

Şi mă refer în special la numiri şi demiteri stabilite de la centru. De asemenea, se aude din ce în ce mai mult prin Bucureşti despre bani ceruţi pentru candidaturi la parlament şi primării. Zvonurile astea au început să ajungă şi la oameni care normal că se depărtează de APP.

Chefuri la zile de naştere la care vine poliţia chemata de vecini, poze postate pe fbook de la aceste petreceri etc, toate nu fac decât să scadă încrederea că APP ar putea fi o alternativă.

În ceea ce priveşte funcţionarea interna a partidului, când lipseţte votul, lipseşte democraţia interna şi se instalează bunul plac discreţionar. Pe calea asta, finalul va fi unul singur: dispariţia politică a unui partid care a început ca o speranţă pentru mulţi romani.

Îl rog pentru ultima oara pe Codrin să se rupă de aceste personaje din jurul lui care-l vor distruge până la urma şi ca sănătate şi ca om politic, să reluam acţiunea politică din punctul de dinaintea apariţiei acestor indivizi şi să încercam să reconstruim sănătos şi sincer alternativa politică care ar putea salva ţara. Dacă nu accepta înseamnă că ori nu mai poate percepe realitatea falsă în care este înfăşurat, ori nu se mai poate rupe de ei.

Despre afirmaţia că eu sunt ghidonat de servicii nu am ce să spun pentru că numai nişte idioţi ar putea crede aşa ceva. Este exact tipul de afirmaţie USR-ista: acuzație fără nicio logică şi nebazata pe nimic.

În final, vă transmit că eu merg înainte şi voi continua să promovez ideile şi principiile în care cred şi pentru care am plătit cu libertatea.

Cu sau fără sprijinul APP”, scrie Liviu Dragnea.

Replica lui Codrin Ştefănescu nu a întârziat

„Dragi colegi! Colegi de suferință, implicare și organizare din ultimele 11 luni de când am înființat APP! Nu am scris până acum, am așteptat cu calm reacțiile voastre după întâlnirea de la Bacău. Înțeleg că unii, așa din proprie inițiativa, au propus un alt Cex, după 3 zile de la Cex. Total de acord. Înainte de a discuta asta, vreau să reamintesc câteva lucruri: muncesc 16 ore/ zi ptr. acest partid. Mi-am pus în funcțiune toate conexiunile, prietenii, relațiile, vechi oameni de valoare. Că să fim puternici și să reușim. Alături de voi am creat organizații, structuri, comunicare publică. În fiecare seară îmi aloc timp ptr. televiziuni locale, presă, discuții cu jurnaliști care pot să vb de noi și să ne ajute. Nu am avut vacanță, sâmbătă și duminică când am voie să stau cu fiul meu, l-am luat după mine la nunți, întâlniri, protocoale. Nu am avut vacanță și nici timp de respirat. Am demonstrat și vouă, dar și adversarilor că sunt un redutabil organizator. Și fără modestie: cel mai bun! Nu am lăsat pe nimeni în urmă în viață mea și am recuperat în mod constant oameni valoroși, care au fost abandonați de colegii lor, lideri sau camarazi. Am demonstrat public, ÎNTOTDEAUNA, că sunt ferm, că nu dau înapoi și îmi susțîn tovarășii de drum. Așa cum o fac și astăzi. Despre Liviu Dragnea acum: i-am stat alături în momentele în care a fost trădat, țintă de “ucis” sau abandonat de toți! Pentru asta am fost amenințat, eu și copiii mei, șantajat, presat, indosariat! Nu știu unde erau unii în acele momente, eu am fost! Am ținut steagul sus 2 ani și 2 luni, în presă, la tv, interviuri, în public, totul ptr camaradul Liviu! I-am iertat lui Liviu, în lungă perioada a relațiilor noastre, absolut tot: faptul că luptăm împotriva abuzurilor unui sistem opresiv( alături de Olguța, Șerban Nicilae, Pleșoianu), în timp ce el lua masă cu Kovesi, Maior și Coldea! L-am iertat în momentul alegerii lui că președinte PSD, susținut imens de mine, în momentul în care era stabilit de SRI să fie președinte Zgonea. Și l-am iertat că secretar general l-a numit pe Neacșu, nu pe mine, Neacșu care s-a demonstrat a fi șeful puciului de mai târziu. L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pe motive neînțelese, dar probabil ptr faptul că l-am ales pe Adrian Năstase nas. L-am iertat pentru toate cele pe care mi le-a făcut, iar la puciul împotriva lui organizat de frații lui, i-am fost alături, public, direct, curajos, până am învins. Folosindu-mi atunci toată autoritatea publică, internă în partid, toți prietenii care mă susțineau necondiționat! I-am fost alături cât a fost închis, am fost singurul, indiferent câți dușmani mi-am creat. Pentru că eu sunt puternic, pentru că știu ce pot, pentru că sunt demn și pentru că eu merg până la capăt! În aceste 11 luni am aștepta că Liviu, camaradul meu, să se implice major în acest proiect, așa cum am făcut eu. M-am săturat să fiu “înjunghiat” permanent și eu să tot tac. Că să fim bine înțeleși. Mâine la BPN nu urmă să schimb nici un președinte, nu am făcut-o nici până acum când eu v-am ales. Dar peste mizeriile spuse, peste cuvintele de la Cex, peste lașitatea unora, chiar nu vreau să trec! Nu vreau și punct. Este posibil că în viitorul apropiat să mă găsesc o cale cu Liviu, așa cum am făcut-o fiind adversari în lungul relațiilor noastre de-a lungul anilor, amândoi suntem de cremene și în momente de mare cumpăna am colaborat. Eu nu am greșit nimănui, poate că am greșit în decizia mea privind unii oameni. APP este tot ce mi-am dorit în anii în care am luptat împotriva unui sistem toxic, împotriva abuzurilor, împotriva fricii! APP este o stare de spirit comună! La care au aderat medici, profesori, muncitori, antrprenori, etc și etc. APP este vocea deznadejdei a milioane de români călcați în picioare de o coaliție mizerabilă! APP suntem noi toți! Am creat acest partid cu durere, emoție, speranța. Dar sunt profund dezamăgit de ceea ce s-a petrecut, de reacțiile a 4 dintre voi, de modul total greșit în care am fost călcat în picioare pe nedrept, nejustificat și ilogic. Sunt Codrin Ștefănescu care nu va candida nici la Senat, nici la Camera, nu va intră la guvern că ministru, că întotdeauna! Asta o să o faceți voi! Și veți ajunge acolo pe muncă voastră, a mea, a celor implicați la centru, fără că eu să beneficiez de asta. Sunt un exemplu și ptr cei mai înverșunați dușmani: nu am căutat funcții, nu am dorit în guvern, nu am acceptat poziții în consiliile unor mari companii de stat, nu am vrut poziție pe liste! Dar am avut un cuvânt greu de spus la toate de mai sus și cred că voi mai avea! Toate aceste lucruri, unii dintre voi, puțini e drept, nu le-ați luat in considerare. E timpul să o faceți acum!”, scrie Codrin Ștefănescu.