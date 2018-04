SCANDAL între un celebru jurnalist, patron de televiziune, și șefa CNA, în fața parlamentarilor: S-a lăsat cu acuzații grave la adresa membrilor CNA

Laura Georgescu, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a fost audiată, marţi, la Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor, în urma unei adrese formulate de Radu Moraru, după ce forul audiovizual a sancţionat televiziunea Naşul TV, în martie, cu o amendă de 50.000 de lei, pentru o emisiune în care au fost prezentate vindecări miraculoase. Georgescu a apărat decizia Consiliului, în timp ce Moraru a spus că aceasta i s-a părut „strigătoare la cer”, sancţiunea nefiind precedată de o discuţie.

Televiziunea Naşul TV a fost amendată cu 50.000 de lei de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), pe 20 martie, pentru o ediţie a emisiunii „Timpurile actuale”, difuzată pe 25 septembrie, în care au fost prezentate vindecări miraculoase, prin rugăciune.

„Naşul TV este supus unor durităţi nepermise de la înfiinţare. Episodul cu CNA-ul este vechi. Există un proces penal, durează de patru ani. CNA-ul ne-a furat bani. Ne-a dat amenzi în fals. Suntem cea mai amendată televiziune din istoria de după 1989, într-un interval de 18 luni. Noi în acel interval era să fim falimentaţi din cauza unor amenzi, interpretări abuzive ale legii. (…) După 2013 – 2014 nu am avut nici măcar o somaţie publică, fiind acest proces penal în care nu vreau să intru, pentru că este pe rol. (…) Am primit o amendă de 20.000 de lei pentru o emisiune realizată de Realitatea TV. (…) După ani în care nici un coleg de-al meu nu a fost amendat, nici eu, pentru că probabil s-au temut de turnura pe care o ia procesul de 4 ani, brusc ne-am trezit cu o amendă de 50.000 de lei, pentru faptul că un preot, în timpul unei slujbe pe care noi am difuzat-o, a spus că rugăciunea vindecă”, a spus Moraru la începutul audierii.

Realizatorul TV a mai susţinut că a ajuns în faţa Comisei deoarece i s-a părut „strigător la cer” ca CNA să amendeze „brusc” Naşul TV cu 50.000 de lei, fără o atenţionare, fără o discuţie prealabilă. El a precizat că membrul CNA, Monica Gubernat, are o problemă personală cu el şi că Radu Herjeu are o problemă cu „apa sfinţită”, în timp ce Gabriel Tufeanu are o problemă cu „genul acesta de emisiuni care ar trebui interzise pe toate posturile de televiziune din România”, din punctul său de vedere.

„Am fost ameninţaţi că ni se ia licenţa de către prietena doamnei Georgescu, care este Monica Gubernat, ameninţaţi că vom fi amendaţi drastic şi în final batjocoriţi de parcă nu am fi totuşi parteneri, potrivit legii audiovizualului. Consider că trebuie să facem ceva”, a mai spus Radu Moraru.

În legătură cu motivaţia pe care a primit-o de la CNA în urma acestei amenzi, Radu Moraru a spus că „este în afara legii audiovizualului” şi că a cerut o reexaminare în faţa Consiliului.

„Brusc, aici, o slujbă sau un preot care face emisiuni la noi de 4 sau 6 ani, primeşte amendă de la CNA de 50.000 de lei. Am întrebat care este motivaţia. Am primit: nu are voie să spună că rugăciunea vindecă. La o asemenea motivaţie, în afara legii audiovizualului şi a oricărei putere de înţelegere am cerut o reexaminare în faţa CNA. Am crezut că poate s-au pripit, pentru că votul a fost în unanimitate, chiar cu declaraţii precum: «Pentru asta trebuie să îi luăm licenţa» – Monica Gubernat. Era să pierdem licenţa – să iei licenţa unei televiziuni, a unui business…”, a adăugat el, precizând că Naşul TV, deşi nu pare, are 6 milioane de telespectatori şi nu are datorii nici la stat sau la terţi.

El a precizat că Naşul TV este probabil singura televiziune care are de recuperat o „sumă uriaşă de la statul român, pentru că amenzile CNA se duc direct în buget la ANAF” şi că staţia şi-ar fi permis . programe mult mai bune şi investiţii mai mari dacă nu ar fi fost „şicanată permanent de către statul român, căruia nu îi convin televiziunile care nu sunt nici într-o parte, nici în alta”.

„Chiar credeam că CNA-ul va constata că a greşit. Nu poţi lua o prevedere din legea audiovizualului pentru medicamente şi să o muţi peste religie. Aberaţia CNA-ului a fost că ar fi trebuit ca la slujbele pe care noi le mai difuzăm din când în când să fie prezent şi Colegiul Medicilor, care să certifice faptul că rugăciunea vindecă. S-a ajuns la aberaţii monstruoase şi discuţia în urma cererii noastre de reexaminare a ajuns o bătaie de joc la adresa noastră ca investitori români, ca girant al televiziunii libere”, a mai spus Radu Moraru.

Realizatorul a menţionat că i se pare aberant ca Laura Georgescu să rămână în continuare pe poziţia de preşedinte, pentru că „nu e decent”, în contextul procesului care se desfăşoară de peste 4 ani.

După ce debutatul PNL, Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei, i-a dat cuvântul, Laura Georgescu a spus că toţi membrii prezenţi la acea şedinţă au fost de acord cu sancţionarea televiziunii cu 50.000 de lei, menţionând că ea nu a fost prezentă la acea discuţie şi procedură de vot, deoarece se afla la Parlament.

„În decizie li se atrage atenţia că s-a invocat încălcarea articolului 73 din Codul audiovizual în care este interzisă difuzarea producţiilor în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor. Coroborat cu pagina 4 din raportul de monitorizare o să observaţi cum se fac vindecările”, a spus Laura Georgescu, menţionând că este vorba despre o emisiune realizată de un pastor portughez al unui cult nerecunoscut de statul român, motiv pentru care membrii CNA au considerat că se pune problema de vindecări miraculoase.

„Îl citez aici pe Radu Herjeu, „ca în Evul Mediu”. Punem batistuţa şi cu forţa îl invocăm pe Iisus Hristos, iese tumoarea, durerea, şi pastorul spune: «Mergi, credinţa ta te-a vindecat». Se pune un trandafir pe ochii unei femei nevăzătoare, se invocă prezenţa lui Iisus Hristos, femeia vede, mulţumeşte şi se face reclamă la cele 4 catedrale ale credinţei din cele patru oraşe – Bucureşti, Timişoara, Craiova… De altfel, pe toată durata emisiunii, telespectatorii sunt îndrumaţi să sune pentru orice suferinţă la SOS Spiritual şi li se pun la dispoziţie numerele de telefon”, a adăugat preşedinta CNA.

Moraru a precizat că legea nu se referă decât la medicamente. „Nu am voie să spun că medicamentul acesta vindecă. Atât”, a spus Moraru, precizând că există studii ştiinţifice care arată puterea rugăciunii.

„S-a aplicat o sancţiune, ea mai poate fi modificată doar pe calea justiţiei. CNA se află sub control Parlamentar. În speţa dumneavoastră o singură chestiune ar fi de discutat în acest cadru - comensurarea sancţiunii în raport cu fapta de fapt. Aici mi se pare o disproporţie exagerată. Ceea ce s-a aplicat dumneavoastră ca sancţiune s-ar putea aplica tuturor televiziunilor de astăzi câtă vrem fac trimiteri similare la diverse suplimente alimentare. Lucrurile astea sunt aproape identice. Nu pun în discuţie problema fondului – dacă se vindecă sau nu prin rugăciune. Şi rugăciunea trimite către autosugestionare, care este cea mai bună vindecare în cazul oricărei boli. Subiectul este dacă într-adevăr nu a exagerat CNA aplicând o sancţiune atât de dură prin cuantumul ei – aşa cum eu consider că s-ar cuveni să practice - să atenţioneze, să trimită avertisment. În cazul în care nu se conformează cel care a încălcat legea, se pot aplica sancţiuni foarte dure, dar din start să aplici o astfel de sancţiune mi se pare exagerat. Aici, doamna preşedinte, v-aş ruga să îi temperaţi pe colegii dumneavoastră, pentru că azi-mâine ajunge presa să dea faliment în bloc”, a spus deputatul Emil-Marius Paşcan.

Laura Georgescu a subliniat că în aplicarea acestei sancţiuni pentru Naşul TV nu a existat nicio altă idee decât protejarea interesului public.

„La pagina 7 din decizia 200 că tratamentele şi metodele neconvenţionale propuse în emisiune – folosirea unui trandafir miraculos, a unei batiste puse pe zonele afectate medical sau efectiv sfinţirea apei prin televizor în cadrul slujbei ţinute de pastor – aşa cum au considerat membrii Consiliului, ar putea constitui o alternativă eficientă de înlocuire a medicamentelor sau a unui consult al doctorului. Asta au înţeles telespectatorii. Problema este şi frecvenţa cu care se difuzează emisiunea. (…) Cei 11 membri ai Consiliului reprezintă patru instituţii. Ei sunt de obicei destul de diferiţi când ajung să analizeze o astfel de cauză. Vă pot asigura că Dorina Rusu, Monica Gubernat, Orsolya Borsos, ziarişti ca Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Radu Herjeu, îl avem pe Florin Gabrea, fratele regretatului Radu Gabrea – deci oameni care au trecut prin viaţă încercând toate variantele de înţelegere, au avut contat direct cu toate tipurile de religii, dacă au ajuns la unanimitatea unei sancţiuni de 50.000 de lei, vă rog să ne credeţi că nu a existat nicio altă idee de influenţare decât protejarea interesului public. În secunda în care sunt disperat, apelez la orice mijloace ca să îmi întreţin speranţa vieţii, până la punctul de la care telespectatorul nu mai este lăsat să îşi formeze o opinie singur”, a explicat Laura Georgescu.

„Cred că dreptul de exprimare nu ar trebui să se transforme într-o păcăleală pentru ceilalţi. Nu cred că e cazul dumneavoastră. Sunt convins – am văzut câteva discuţii între acel pastor şi oameni care sunau la acest post de televiziune – că nu e o păcăleală tot ce se întâmplă acolo. Rugăciunea vindecă în situaţia în care doreşti să te vindece această rugăciune. Noi nu putem lua o decizie aici, este pur şi simplu un schimb de păreri. Sunt convins că în spaţiul public va ieşi această discuţie”, a afirmat Ştirbu.

Gigel Ştirbu i-a solicitat Laurei Georgescu să le transmită membrilor CNA că trebuie să „discute cu oamenii”.

„Sfatul meu, doamna Georgescu, este să le spuneţi şi colegilor dumneavoastră că nu poţi să dai în cap înainte de a discuta cu oamenii. Părerea mea e că ar fi trebuit să purtaţi o discuţie prealabilă, să faceţi o somaţie publică postului, ca şi postul să înţeleagă că are un partener de discuţie”, a spus Gigel Ştirbu, la finalul audierii.

Această sancţiune pentru Naşul TV a fost dată de CNA pentru încălcarea prevederilor articolului 3, alineatul 2 din Legea audiovizualului 504/2002 raportate la dispoziţiile articolului 73 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

„Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”, arată articolul 3, alineatul 2.

„Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate”, arată articolul 73.

