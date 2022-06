Scandal la Ajax - Comportamentul lui Marc Overmars era cunoscut însă angajatele nu îndrăzneau să vorbească

Comportamentul lui Marc Overmars era cunoscut, însă angajatele lui Ajax nu îndrăzneau să vorbească, informează cotidianul belgian Het Laatste Nieuws, la aproape cinci luni după ce fostul mare fotbalist olandez a demisionat din postul de director tehnic al clubului din Amsterdam în urma unui scandal de hărţuire sexuală.

Overmars a plecat de la Ajax din cauza comportamentului lipsit de respect faţă de personalul feminin al clubului. Actualul director tehnic al grupării belgiene Royal Antwerp şi-a făcut mea culpa, dar faptele erau vechi şi erau cunoscute, scrie Het Laatste Nieuws, citat de site-ul walfoot.be.Şefii lui Ajax apreciau munca lui Overmars, care în decembrie a semnat un nou contract cu "lăncierii", ce prevedea creşterea salariului. Ajax a preferat însă în februarie să renunţe la directorul său tehnic în urma unor mesaje inadecvate trimise unor angajate ale clubului.Overmars a întors pagina, iar acum vrea să scrie una nouă la Antwerp. Dar aşa cum dezvăluie un documentar intitulat "On the way to the top", care va fi difuzat săptămâna viitoare, comportamentul lui Marc Overmars era cunoscut şi recurent.Daphne Koster, care a jucat pentru echipa feminină a lui Ajax între 2012 şi 2017, a afirmat că Overmars era deja suspectat în acea perioadă "Dar nimeni nu vorbeşte despre asta pentru că el este directorul tehnic. Sunt doar poveşti, nu ai dovezi... ştii că, dacă ridici problema, cel mai simplu va fi să te dea afară. Atunci nu vorbeşti despre asta, de teamă să nu ţi se arate uşa", a spus cea care antrenează acum echipa feminină a lui Ajax.Clubul olandez colaborează la o anchetă în acest dosar, care întârzie însă din cauza numeroaselor zone de umbră şi a faptului că sunt puţini martorii dispuşi să vorbească, scrie Het Laatste Nieuws.