Scandal la JAI: Germania, Luxemburg și Belgia se luptă pentru România și amenință Austria cu blocarea accesului Croației

Se dau lupte grele la Consiliul JAI după ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul României și Bulgariei în Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține că Germania și Luxemburg amenință Austria cu blocarea accesului Croației în Schengen în cazul în care austriecii vor bloca România și Bulgaria.

”Miniștrii Afacerilor Interne din UE nu reușesc să găsească unanimitatea pentru a conveni asupra accesului Schengen pentru . Acum se despart pentru negocieri separate.

Am auzit că Germania și Luxemburg amenință că vor bloca accesul Croației dacă vetourile nu sunt ridicate împotriva Bulgariei și României.”

I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.