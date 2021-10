SCANDAL MONDEN - Cristian Sabbagh și soția lui au ajuns la Poliție, DUPĂ o criză gelozie: M-a UMFLAT râsul

Scandal incredibil în lume mondenă. Prezentatorul TV Cristian Sabbagh, cunoscut pentru emisiunile în care însoția oameni ai legii în misiuni cu grad ridicat de risc, a ajuns să fie audiat la poliție. Totul a pornit de la o ceartă puerilă cu soția lui, iar acum Sabbagh spune că a primit ordin de restricție pentru violență în familie, deși la mijloc ar fi fost vorba de altceva.

"E o glumă, totul este o simplă glumă. E o glumă legală, totul a pornit dintr-o prostie.Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘cum, dom`le, violență domestică?’ (…) Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă… Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva. Eu am luat totul ca pe o glumă, ea ca pe o glumă. La final m-am trezit însă cu ordin de restricție 5 zile. Acum locuiesc la Vălenii de Munte, ea a rămas acasă. Eu m-am trezit, la 3 noaptea, că sunt în stradă și mă întrebam unde o să locuiesc? Și unde să locuiesc la 3 noaptea? Pe stradă, pe bancă… Firesc, nu am stat pe stradă, m-am dus la Marriott, dar dacă cineva nu ar avea bani unde s-ar duce? Acum ce să mai zic? Ea acasă, eu pe drumuri…”, a explicat Cristian Sabbagh, conform România TV.

Și soția sa, Iulia Sabbagh, a negat zvonurile privind actele de violență ale soțului. Iată ce a scris pe Facebook: "Nu am depus nicio plangere si nu am solicitat vreodata emiterea unui ordin de protectie împotriva soțului meu. Am fost in eroare cu privire la documentele întocmite de organele de politie. Noi ne iubim si ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală din discuții contradictorii.Nu imi doresc sa devin persoana publica si nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mama dedicata cresterii copiilor si imi doresc sa le ofer o educatie corespunzatoare! Sper ca am lamurit acest acespect si nu vom mai fi subiect pentru presa!".