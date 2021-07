SCANDAL MONSTRU - Mălin Bot reclamă USR la CNCD și dă partidul în judecată pentru discriminare

Situație absolut incredibilă. Cunoscut ca unul din susținătorii mișcării #rezist, jurnalistul Mălin Bot, anunță că va reclama USR la CNCD. Bot spune că a fost denigrat pe mai multe grupuri de Facebook pentru că între el și soția sa e o diferență mai mare de vârstă. Mai mult, Bot spune că a încercat să discute cu parlamentarii USR însă a fost ignorat, așa că a decis să facă o sesizare la CNCD și să dea partidul în judecată.

"Textul sesizării către CNCD și scrisoarea deschisă adresată astăzi tuturor parlamentarilor USR Plus. Urmează live aici și pe YouTube, pe această temă, de la ora 18.00.

Către Grupul Parlamentar USR din Camera Deputaților

domnului președinte Moşteanu Liviu-Ionuţ

Către Grupul Parlamentar USR din Camera Deputaților

Bună ziua,

Din cauză că nu am primit absolut niciun răspuns de la vreunul dintre parlamentarii USR cărora m-am adresat la finele săptămânii trecute, dar și pentru că după reacția mea m-am trezit mai denigrat pe grupul administrat de USR Tineret, in plus mi-a fost și atacat abuziv contul de YouTube, experiență pe care numai cu PSD am avut-o, astăzi am decis să reclam situația la CNCD, apoi voi merge mai departe conform legii.

Consider că răspunderea legală și morală pentru situația inițială și blocarea abuziva a conținutului de pe YouTube se extinde și asupra administratorului persoană juridica USR Tineret și USR ca organizație mamă, alături de administratorul persoană fizica vice-lider lider al USR Tineret și angajat a grupul parlamentar USR.

Vă informez că aceasta este și o scrisoare deschisă și că voi acționa în instanță, pe linie civilă, pentru această situație.

Mai jos este textul sesizarii înregistrata astazi la CNCD

Către

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Domnule Președinte,

Subsemnatul, Bot Augustin Mălin, cu domiciliul procedural ales la KOVACS & COVACI LAW OFFICE, Bvd. Take Ionescu, nr. 25, ap. 4, Timisoara, 300063, România, desemnat cu primirea corespondentei fiind dl av KOVACS FLORIN, formulez prezenta

SEZISARE pentru sancționarea discriminării și denigrării în spațiul public

Împotriva următoarelor persoane fizice și juridice:

Organizatia USR Tineret, administrator al grupului „tineretposting”. Dacă USR Tineret nu are personalitate juridică, solicit sancționarea partidului USR ca entitate juridică din componența căreia face parte organizația USR Tineret.

Link grup: https://www.facebook.com/groups/tineretposting3.0

Date de contact: Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS, Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București

Valentin Lăzureanu, vicepreședinte USR Tineret, administrator al grupului ”tineretposting” și angajat al Camerei Deputaților la grupul USR din Parlament

Profil Facebook:

https://www.facebook.com/ioanvalentinlazureanu

Date de contact: (informații disponibile)

Narcis Raiciu, identificat cu un cont de facebook declarat ca domiciliat în Constanța, inițiatorul discriminării pe grupul "tineretposting". Atașez captură de ecran cu profilul, în vederea identificării exacte.

Alex Simion, identificat ca angajat al (numele companiei e precizat in sesizarile legale, nu il fac momentan public până când nu e definitivata ancheta lor interna și primesc răspunsul lor, așa am stabilit cu ei), autor al unui comentariu obscen discriminator.

Profil de Facebook:

https://www.facebook.com/alex.simion.97

(date personale)

Picu Mihai Marius autor al unor comentarii discriminatoare:

Profil Facebook:

https://www.facebook.com/picu.marius

(date personale)

CRITERIUL DE DISCRIMINARE:

Vârsta, mai precis diferența de vârstă între mine și partenera mea de viață.

STAREA concretă DE FAPT:

La data de 15 iulie 2021 am participat alături la festivitatea de absolvire a facultății și am postat pe facebook o fotografie cu mine și cu Diana Lazăr, soția mea.

În seara aceleiași zile, numitul Narcis Raiciu a făcut o captură de ecran cu acea postare și a distribuit-o pe grupul ”tineretposting” cu comentariul LMAO.

Linkul postării:

https://www.facebook.com/.../permalink/213513610712805/

LMAO este o prescurtare derogatorie folosită pe rețele sociale a unei expresii care invită la ironizare și ridiculizare.

Definiția exactă a prescurtării și sensul folosirii ei pe rețele sociale:

laughing my (fucking) ass off; laughed my (fucking) ass off (a euphemistic initialism used to avoid explicit vulgarity).

Echivalentul în limba română fiind ”haideți să râdem și cu ... de ei”.

Motivul invitației la ”hai să facem mișto de ei” fiind diferența de vârstă de 20 de ani între mine și partenera mea, scopul urmărit fiind sesizat de către toți cei care au comentat postarea.

Cele mai multe comentarii au atras atenția că nu este normal ca viața privată a cuiva să fie subiect de incitare la ură și denigrare pe rețele sociale și că nu este normal să fie cineva denigrat pentru diferența de vârstă într-un cuplu.

Solicit identificarea sancționarea lui pentru discriminare pe criteriul de vârstă, particular diferența de vârstă în cuplu.

Însă au existat și comentarii discriminatorii, unele vulgare, pe această temă și de aceea solicit identificarea și sancționarea autorilor.

De exempu:

Numitul Piciu Mihai Marius a comentat:

”Se potrivesc de minune, ea eșarfă albastră, el tricou alb, ea tenul alb, el părul alb, le stă bine împreună, puteam să jur că-i fică-sa” și

”Sunt curios dacă îi dădea bani de pachet”

Numitul Alex Simion, identificat ca angajat ... România, a comentat:

”Cum să te fuți cu Mălin Bot? Mai ales dacă ești cu 20 de ani mai tânără”

Solicit sancționarea numiților Alex Simion și Piciu Mihai Marius pentru comentariile denigratoare care discriminează pe criteriul vârstei, diferența de vârstă în cuplu.

Grupul ”tineretposting” este înființat și administrat de pagina USR Tineret și numitul Valentin Lăzureanu, vicepreședinte pe comunicare al organizației USR Tineret.

Grupul are peste 6.000 de membri, este teoretic declarat ”privat”, dar accesul este permis aproape oricui și postările de acolo sunt redistribuite pe pagini și locuri publice.

În acest sens scot în evidență decizia Curții de Apel Tîrgu Mureș din ianuarie 2013 care a stabilit că și profilul privat este asimilat spațiului public din cauza numărului mare de persoane care pot vedea postarea și pot să o redistribuie de acolo. La finalul sesizării revin cu detalii pe acest aspect.

Postarea este evident denigratoare și discriminatoare, despre viața privată și diferența de vârstă între parteneri, situația fiind cu atât mai gravă cu cât noi nu eram în nicio activitate nefirească, imorală sau de orice altă natură care să justifice incitarea la ”mișto”. Eram la festivitatea de absolvire a facultății, alături de partenera mea, într-o ipostază foarte decentă și postasem un mesaj cât se poate de firesc, anume că este important să stai alături de persoana iubită în momentele speciale ale vieții ei.

Grupul administrat de USR Tineret și numitul Lăzureanu, vicelider al USR Tineret, are chiar reguli care interzic discriminarea, exact ceea ce s-a urmărit și obținut prin distribuirea acestui conținut.

Deși se încălcau chiar regulile grupului, administratorii menționați nu au administrat situația conform propriului regulament și pentru a stopa discriminarea. Postarea nu a fost ștearsă, comentariile denigratoare au fost lăsate acolo, cel puțin cele primite de noi de la terțe persoane scandalizate de această situație.

Mai mult decât atât, numitul Lăzureanu nu a șters postarea și comentariile denigratoare nici după ce eu am sesizat public situația și am cerut eliminarea conținutului discriminator.

Având în vedere această situație solicit:

Sancționarea persoanei care a inițiat discriminarea și denigrarea pe motiv că există o diferență de vârstă între mine și partenera mea și eu am participat la ceremonia de absolvire a facultății.

Sancționarea persoanelor indicate și eventual a altor persoane dacă sunt identificate în urma anchetei CNCD, pentru comentariile denigratoare și discriminatorii pe criteriul vârstei.

Sancționarea administratorilor grupului, persoane fizice și juridice, pentru că nu au luat nicio măsură la momentul apariției discriminării și a comentariilor injurioase.

Atașez capturile de ecran pe care le dețin legate de această situație.

Cu privire la decizia Curții de Apel Târgu-Mureș, invocată ca precedent juridic în această plângere:

Profilul personal de Facebook, chiar daca este accesibil unui număr restrâns de persoane, constituie spațiu public, si nu privat, arata o decizie a ICCJ care a respins ca nefondat recursul unui fost director din prefectura Mures care a contestat o sanctiune primita de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii din cauza unei postari pe pagina personala de Facebook. Inalta Curte de Justitie si Casatie a pronuntat decizia irevocabila pe 27 noiembrie, dupa o luna de amanare a pronuntarii. In Romania cazul a constituit o premiera, iar Facebook are peste sapte milioane de useri.

Curtea de Apel Targu Mures stabilise, intr-o cauza judecata in contencios administrativ in ianuarie 2013, ca pagina de Facebook este spatiu public, nu privat.

Totul a pornit de la faptul ca la inceput de 2012, in timpul protestelor impotriva guvernului Boc, Mircea Munteanu Nicolae, fostul director de cabinet al prefectului din Targu Mures, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj: "Arbeit macht frei - asta sa inteleaga protestatarii".

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a sanctionat in februarie 2012, ca urmare a autosesizarii Consiliului, cu amenda contraventionala in valoare de 1.000 de lei, pe motiv ca "fapta constituie o propaganda nationalista care aduce atingere demnitatii umane si creeaza o atmosfera degradanta, umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva grupului de protestatari".

Munteanu a atacat hotararea in instanta, considerand-o nelegala din mai multe motive, invocand intre altele si faptul ca pagina sa de Facebook, unde a postat mesajul incriminat, ar fi spatiu privat, nu public. Instanta din Mures i-a respins contestatia fostului director de cabinet, iar acesta a mers la ICCJ unde a inaintat recurs.

Inalta Curte spune ca: respinge recursul declarat de Munteanu Mircea Nicolae împotriva sentinţei nr.21 din 17 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27 noiembrie 2014.

Curta de Apel Targu Mures motiva astfel hotararea pronuntata in ianuarie 2013

"Utilizarea in sine a afirmatiei <

"Reteaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate cu o casuta postala electronica. Profilul sau personal pe Facebook chiar daca este accesibil doar prietenilor adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre <> putand distribui informatiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunostea", se mai arata in decizia pronuntata de Curtea de Apel. (extras din presă)", scrie Mălin Bot pe Facebook.