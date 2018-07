SCANDAL monstru la Naționale Germaniei de Fotbal. Mesut Ozil se retrage de la națională lansând acuzații grave de rasism

Fotbalistul Mesut Ozil şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei, el plângându-se, într-un mesaj postat pe Twitter, de felul în care a fost tratat de federaţie, în special de preşedintele forului, Reinhard Grindel, după apariţia fotografiei sale cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

“Ce m-a frustrat cel mai mult în ultimele două luni a fost felul incorect în care am fost tratat de DFB, în special de preşedintele Reinhard Grindel. După apariţia fotografiei mele cu preşedintele Erdogan, Joachim Low mi-a cerut să îmi întrerup vacanţa şi să merg la Berlin pentru a face o declaraţie comună, ca să se pună capăt speculaţiilor. Am încercat să îi explic lui Grindel trecutul meu şi motivul pentru care am făcut fotografia, dar el era mai interesat să vorbească despre propriile sale opinii politice şi să îmi critice opiniile. M-a tratat de sus, dar am convenit că este cel mai bine să ne concentrăm pe fotbal şi pe Cupa Mondială”, a precizat Ozil.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74