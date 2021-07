SCANDAL Pavel Popescu măcelărește PNL Sector 4 sub pretextul că vrea să scape de oamenii lui Ludovoc Orban

E scandal mare in filiala PNL Sector 4 condusa de controversatul "liberal" Pavel Popescu. Acesta isi executa adversarii locali, care i-ar pune in pericol functia de sef de partid de sector, pretextand in fata "aripii Cîțu" ca scapa de sustinatorii din "tabara Orban", anunță ziuanews.ro.

Desi razboiul intern din PNL a atins cote paroxistice, totusi exista o decenta referitor la declaratiile publice ale celor doua tabere, fireasca unui duel electoral intern. Niciuna din tabere nu forteaza pe nimeni din partid, sau sa treaca la "executii" pe baza de simpatii. Exceptie face Pavel Popescu, seful PNL Sector 4, care plateste politele "la greu". Dupa ce si-a aratat - de fatada, ne spun sursele interne "pentru ca, in realitate, e un oportunist" - sustinerea fata de Florin Cîțu, recent, a facut tot posibilul pentru a-l achimba de la conducerea Postei Romane pe Horia Grigorescu - opozant fatis de al lui Popescu, contracandidat la sefia filialei -, cel care isi afirmase sustinerea fata de actualul lider liberal Ludovic Orban. Si tot de curand, Popescu a fost acuzat de santaj de o liberala din PNL S4, aceasta afirmand ca a fost amenintata ca "va avea probleme la job". Sursele din interior sustin ca "la adapostul asa zisului scandal intre taberele Orban si Cîțu, in realitate, Popescu vrea sa scape de toti adversarii sai ca sa-si intareasca pozitia interna si in realitate omul e un tradator ca acum musca mana care l-a hranit!"

Iata si ce spune Bianca Medruț, membru PNL Sector 4: "În accepțiunea președintelui PNL Sector 4, Pavel Popescu, am ales tabăra greșită sau pierzătoare. Presiunile în cadrul organizației sunt cauzate de faptul că președintele susține alt candidat, în persoana lui Florin Cîțu, iar restul oamenilor din conducerea filialei Sector 4 îl susțin pe actualul președinte PNL, Ludovic Orban. Am fost invitată în biroul lui Pavel Popescu, să discutăm. Mi-a adus în vedere faptul că trebuie să îmi asum o poziție, iar consecințele vor fi pe măsura alegerii mele. Lucrez într-o companie de stat. Acest loc de muncă l-am obținut pe merit. Am fost anunțată, de către președintele Pavel Popescu: 'Lucrurile se vor schimba în cadrul companiei și vei avea nevoie de mine. Dacă vei vota împotriva mea, nu vei avea niciun viitor politic sau mai bine stai acasă.' Acestea sunt doar câteva dintre replicile pe care mi le-a adresat. Nu am de ce să mint, mi-am făcut curaj să expun public ceea ce trăiesc din 30 mai până-n prezent. M-am alăturat colegilor care și-au expus public povestea în cadrul căreia au împărtășit prin ceea ce trec."