Scandal pe tricolor la Timișoara

Vă spuneam, acum nu multe zile, că domnul Fritz de la Timișoara este cel puțin la fel de “interesant” ca d-na Clotilde de la Sectorul 1 și că, d-na traversând un con de umbră, vom da mai multă atenție decât am făcut-o până acum neamțului.

Ieri, presa locală timișoreană a abundat în articole privind o dispoziție a Primarului Dominic Fritz prin care acesta vrea să-și pună în practică o doleanță mai veche, făcută cunoscută imediat după preluarea mandatului și anume, doleanța de înlăturare a catargelor cu drapelul național al României existente în mai multe insule de giratorii în Timișoara, de pe vremea Administrației Robu.

Reacțiile timișorenilor sunt extrem de negative, asta și pe fondul nemulțumirii profunde privind prestația generală a Primarului cetățean german. Reamintim, timișorenii îi reproșează actualului Primar, în esență, pe de o parte că nu are absolut niciun proiect propriu, iar pe de altă parte, că proiectele în derulare, toate, fără excepție, moștenite de la Administrația Robu, sunt gestionate incompetent, fără cap, încât orașul e efectiv în haos. Și i se mai reproșează și clientelismul în exercitarea funcției, la angajări și în atribuirea fără licitație a zeci de proiecte totalizând sume fabuloase către firme cu un angajat sau fără niciunul și fără niciun leu încasat anterior în întreaga lor existență!

Cum era de așteptat, fostul Primar Nicolae Robu nu a ratat ocazia de a ieși la rampă și a făcut-o de această dată extrem de dur, printr-un mesaj audio-video postat pe pagina sa de Facebook. Reproducem în continuare acest mesaj:

“IA MÂNA DE PE TRICOLOR!

E PREA MULT, NON CETĂȚENE AL TIMIȘOAREI, NON CETĂȚENE AL ROMÂNIEI, DOMINIC SAMUEL FRITZ! PLEACĂ! ȚI-AI BĂTUT JOC PREA MULT DE TOT CE AVEM NOI, TIMIȘORENII, CETĂȚENI AI ROMÂNIEI, SFÂNT!

Când spun non cetățene al Timișoarei și non cetățene al României, nu am în vedere –de această dată!- statutul tău juridic, ci atitudinea pe care o ai față de orașul nostru și față de țara noastră!

Ne-ai dat nenumărate probe de desconsiderare de doi ani și jumătate!

(1) Ne-ai desconsiderat, mai întâi, ca stat, când ai îndrăznit să candidezi fără a îndeplini cerințele legislației Statului Român și Uniunii Europene, impuse unui candidat!

(2) Ne-ai desconsiderat, apoi, tot ca stat, când ai depus jurământul de Primar, fără a îndeplini cerințele legislației Statului Român și Uniunii Europene, referitoare la deținerea acestei funcții de demnitate publică!

(3) Ne-ai desconsiderat, în continuare, ca cetățeni ai Timișoarei –nu simpli locuitori, ci cetățeni, în sensul plin al termenului!-, refuzând să ne prezinți documentul de identitate și diplomele de studii pe care ai pretins a le avea.

(4) Ne-ai desconsiderat istoria, statul și pe noi ca cetățeni ai aceastui stat, la prima Zi Națională a României cu tine ca Primar, când ai lăsat ca statuia Regelui Întregitor de Țară, Ferdinand I, să fie, acolo unde se află, în plină zonă zero a orașului, în Piața Victoriei, înconjurată de un morman de gunoi și când ai arborat Drapelul Național al României doar în ultimul moment, la presiunea publică și într-un număr de exemplare incomparabil mai mic decât era în tradiția locului

(5) Ne-ai desconsiderat de asemenea istoria, statul și pe noi ca cetățeni ai acestui stat, la prima, dar și la a doua Zi de 9 Mai cu tine ca Primar, când n-ai pomenit o vorbă despre semnificațiile ei pentru noi, românii, pe lângă cea de Ziua Europei, pe care desigur că o prețuim, de Zi a Independenței de Stat a României și Zi a Victoriei Aliaților contra Germaniei Hitleriste

(6) Ne-ai desconsiderat ca stat și pe noi ca cetățeni ai acestui stat, înlăturând, în urmă cu un an, mii de drapele tricolor, prezente până la tine pe stâlpii din oraș

(7) Ne-ai desconsiderat sfintele sărbători creștine și simbolul numărul unu al creștinătății noastre, Catedrala Mitropolitană, amplasând în vecinătatea acesteia, nu întâmplător în perioade cu sărbători, ba drapele LGBT, ba o roată linghișpir adevărat paravan, ba diverse figurine și figuri bagatelizatoare, ba oribila schelă opturatoare de vizibilitate

(8) Ne-ai desconsiderat locul simbol al eliberării noastre de comunism, Piața Victoriei, amplasând în ea acea schelă disonantă cu tot ce e de jur împrejur

(9) Duci în derizoriu simbolul catolicismului local, Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, restaurat excepțional, cu eforturi, inclusiv financiare, uriașe, demne de toată lauda, ale Episcopiei Romano-Catolice, dându-i ridicola sumă de 500.000 lei, cu care te mai și lauzi, când pentru schela din Piața Victoriei ai plătit 350.000 euro!

(10) Dar, peste toate acestea, întreci, acum, orice măsură, dispunând înlăturarea catargelor ce au arborat Drapelul Național al României, Sfântul Nostru Tricolor! Asta nu ți-o mai iertăm, ține minte! Dar nu-ți spun ”Pleacă!”, pentru că tu trebuie mai întâi să dai socoteală în fața instituțiilor acestui stat, atât de disprețuit de tine și ele atât de disprețuite de tine, pentru toate fărădelegile pe care le-ai comis! Și vei da această socoteală!”