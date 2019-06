SCANDAL SEXUAL la liceu: O elevă a rămas însărcinată cu profesorul de religie

Este scandal în comuna Arieșeni, județul Alba, după ce vestea că profesorul de religie ar fi tatăl copilului unei foste eleve s-a răspândit în comunitate. Autoritățile spun că deși nu există o adresă oficială, dascălul ar fi primit rezultatul pozitiv al testului de paternitate, informează MEDIAFAX.

Situația din comuna Arieșeni este cunoscută de conducerea școlii încă de anul trecut, după cum a declarat primarul comunei, Marin Jurj, dar a revenit în atenție după ce copilul născut a fost dat în plasament și s-a cerut oficial efectuarea testului de paternitate.

Fata, care era minoră când ar fi întreținut relații sexuale cu profesorul de religie, provine dintr-o casă de tip familial, dintr-o comună învecinată, Avram Iancu.

Potrivit primarului, în momentul în care a anunțat că a rămas gravidă cu profesorul, la școală a fost făcută o cercetare internă, însă nu s-a comunicat niciun rezultat, iar profesorul a rămas să predea în continuare.

„E foarte urât ce s-a întâmplat. Se pare că ar fi o certitudine. Nu știu când s-a întâmplat exact, dar a fost ceva scandal la școală anul trecut, s-a făcut o comisie și am înțeles că s-au așteptat rezultatele de la test. La noi încă nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit (rezultatul testului de paternitate – n.r.) și se pare că a ieșit că este tatăl copilului. Fata era crescută la casa de copii din Târsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi în comună. Nici acum nu locuiește aici, nu știu exact unde este acum. Ea nu a făcut reclamație la poliție nici anul trecut și am înțeles că testul de paternitate a fost cerut și făcut când a fost luat copilul în plasament. Noi nu vrem, sub nicio formă, să mușamalizăm cazul. În momentul în care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua măsuri prin consiliul de administrație al școlii”, a declarat, marți, primarul comunei Arieșeni, Marin Jurj.

Edilul a precizat că profesorul de religie are aproape 50 de ani, este văduv și nu profesează ca preot.

Până la ora transmiterii acestei știri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba nu au putut fi contactați pentru a exprima un punct de vedere.