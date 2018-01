Scandal URIAȘ în Capitală: Direcția pentru Tineret și Sport își SUSPENDĂ activitatea

Direcţia pentru Tineret şi Sport a Municipiului Bucureşti a anunţat că îşi suspendă parţial activitatea din cauza imposibilităţii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, între 1.200 şi 2.000 de lei.

DSTMB nu va mai finanţa în acest an activităţile sportive şi pentru tineret.

“Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, începând de stăzi 04.01.2018, anunţă următoarele:

- suspendarea finanţării activităţilor sportive, până la ocuparea posturilor vacante;

- suspendarea finanţării activităţilor pentru tineret, până la ocuparea posturilor vacante;

- suspendarea activităţii de punere la dispoziţie date şi documentaţie din Arhiva instituţiei, până la ocuparea posturilor vacante;

- suspendarea activităţilor de transmitere situaţii, date şi documentaţie ce este obligatoriu de întocmit de către Compartimentele de specialitate unde se identifică post vacant, până la ocuparea posturilor vacante”, se arată în comunicatul instituţiei.

În acest moment Direcţia pentru Tineret şi Sport a Municipiului Bucureşti are doar patru angajaţi, plus un director, funcţionând la 20 la sută din capacitatea de lucru. DTSMB are în organigramă 23 de posturi.

“Cu toate acestea, în baza numărului limitat de 4 angajaţi şi funcţionând la 20% din capacitatea de lucru, vom continua în anul 2018, următoarele activităţi:

- de îndrumare şi consiliere pe probleme legate de sport şi tineret, referitor la organizarea şi desfăşurarea de diferite activităţi/proiecte;

- de acordare a Certificatelor de identitate sportivă, cu amendamentul că termenul de verificare a documentaţiei este de maxim 30 zile şi cel de eliberare este de maxim 30 zile;

- de acordare a Carnetelor de instructor sportiv persoanelor care vor transmite documentaţia solicitată, cu amendamentul că termenul de verificare a documentaţiei este de maxim 30 zile şi cel de eliberare este de maxim 30 zile;

- de răspuns la solicitările cetăţanului şi/sau ale administraţiei publice centrale, respectiv administraţiei publice locale, în măsura posturilor ocupate din cadrul Compartimentelor de specialitate şi conform atribuţiilor de serviciu ale acestora sau cele delegate (după caz);

- de secretariat, referitor la activitate registratură şi/sau relaţii cu publicul”, precizează sursa citată.

Conducerea instituţiei consideră că administratorul din partea Ministerului Tineretului şi Sportului a avut un comportament care a condus la demisia mai multor angajaţi: “Considerăm inadmisibil comportamentul lipsit de colegialitate al administratorului MTS prin angajaţii direcţiilor de specialitate şi al acestuia, faţă de personalul angajat al DSTMB şi mai ales faptul că administratorul MTS, deşi sesizat de angajaţi şi conducerea DSTMB privind derapajele continue împotriva instituţiei, nu a luat nici o masură de a aduce un climat adecvat desfaşurării în bune condiţii a activităţii noastre şi totodată pentru un an 2018 ce va începe cu un procent de 20% angajaţi care să sprijine domeniile sport şi tineret la nivelul municipiului Bucureşti”.