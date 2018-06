Scandal URIAȘ în mișcarea #REZIST - Sandu Matei sare la gâtul lui Mălin Bot: 'Ne-ai trădat pentru imagine și bani'

Scandal uriaș în mișcarea #REZIST. Sandu Matei, protestatarul care a lovit un bătrân, în vârstă de 71 de ani, în Piața Victoriei, lansează acuzații dure la adresa lui Mălin Bot.

Într-o postare pe Facebook, Sandu Matei îl acuză pe Mălin Bot că lansează „minciuni și denigrări” în spațiul public. Mai mult, Sandi îl acuză pe Bot că l-a trădat „de dragul imaginii și a banilor”.

Dezvăluire pe SURSE! Din cauza cui pierde, de fapt, Gigi Becali sume uriașe

„Malin Bot care este scopul tau de promovezi astfel de minciuni si denigrari in tara ?

Cei care ati fost in PV ati vazut realitatea. Acel microfon este al libertatii si democratiei necenzurate, daca se vorbeste strict despre Statul de Drept.

Maline , ca ti-ai batut joc de toti cei din jurul tau, noi o stim si nu am facut public, dar sa te folosesti de altii sa ne loveasca ca psd-ul si mocirla tv cu minciuni este DEGRADANT chiar si pt un jurnalist....regret ca am fost amicul tau si ma doare sufletul ca ne-ai tradat atat de pervers de dragul imaginii si a banilor....ura mai trece, scarba NU”, scrie Matei, pe Facebook.