SCANDAL URIAȘ la PRO TV: Mihaela Rădulescu a fost DATĂ AFARĂ din emisiunea 'Românii au talent'

Este iar scandal la PRO TV! Emisiunea cu cele mai mari audiențe din România își pierde cea mai importantă vedetă. Mihaela Rădulescu a anunţat că părăseşte ”Românii au talent”, deși multe zvonuri spun că ea ar fi fost, de fapt, dată afară din poziția de jurat.

“Ştiţi cum e cu momentele alea din viaţă, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi şi oricât de multe şi diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând şi am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă ştiţi, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participa la noul sezon ”Românii au talent”, strict din motive personale. Mi-am anunţat acum o săptămână colegii de muncă şi partenerii de contract şi le mulţumesc nu numai pentru înţelegere, dar şi pentru o colaborare profesională de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare plăcere. Acum ştiţi şi voi şi vă mulţumesc cu tot dragul vouă, publicul meu şi al acestei emisiuni – pentru voi fac o reverenţă. Şi nu mă plec în faţa voastră doar fizic, ci şi cu inima mea toată, care vă îmbrăţişează şi vă aplaudă”, a scris Mihaela pe Facebook.

Citește și: S-a aflat cine este bărbatul în alb care a coordonat jandarmii: Are un salariu de lux

Locul său ar putea fi luat de fosta ei mare rivală, Andreea Marin (43 de ani).